Vom Musikclub zum Hotel: Das Terreno Barrio Hotel der Familie Piñero in Palma steht kurz vor der Eröffnung

Palma bekommt ein neues Hotel - das persönlichste Projekt der Familie Piñero auf Mallorca steht kurz vor seiner Eröffnung: das Terreno Barrio Hotel im gleichnamigen Stadtviertel von Palma, wo sich seit mehr als 40 Jahren auch die Hauptverwaltung der Hotelkette befindet. Mit diesem Projekt möchte die Hoteliersfamilie zur Wiederbelebung eines traditionsreichen Stadtteils beitragen – und erstmals in den Markt der Stadthotels einsteigen.

Das neue Boutiquehotel soll in diesem Jahr eröffnen, Buchungen sind bereits ab dem 1. Juni möglich. Hinter dem Projekt, das von Lydia Piñero, Vizepräsidentin für Qualität und Innovation des Unternehmens, geleitet wird, steckt viel Know-how von der Insel. Als Verantwortliche für das Family Office der Gruppe wird sie das Hotel am 22. Januar bei der Tourismusmesse Fitur in Madrid vorstellen – gemeinsam mit Rafa Roses (Estudio Roses) sowie Paloma Hernaiz und Jaime Oliver vom Architekturbüro OHLAB, die für die Wiederherstellung eines Gebäudes aus dem Jahr 1932 verantwortlich sind. Das Haus wurde damals vom Architekten Francesc Casas Llompart entworfen.

Unabhängig von der Kette Bahía Príncipe

Laut einer Mitteilung des Unternehmens, das von Encarna Piñero geführt wird, handelt es sich beim Terreno Barrio Hotel um ein eigenständiges Projekt der Familie Piñero, unabhängig von der Kette Bahía Príncipe Hotels & Resorts. Das Projekt steht ganz im Zeichen von lokaler Kultur, Nachhaltigkeit, Kunst, Design und Gastronomie, richtet sich aber ebenso an Palmesaner wie an Reisende.

Eines der Zimmer, die alle unterschiedlich gestaltet sind. / Piñero

Das denkmalgeschützte Gebäude im Carrer Joan Miró 73–75 beherbergte früher bekannte Lokale wie den Musikclub Club Mutante, die Bar La Vermutante, sowie zuvor das Virus und La Sifonería. Nun wurde es sorgfältig restauriert und um einen modernen Neubau ergänzt.

Tradition trifft Design

Das Terreno Barrio Hotel besteht aus zwei Gebäuden – dem historischen Teil und einem neu errichteten Anbau. Auf seiner Website erinnert das Hotel daran, dass das Viertel Terreno einst „Sommerrefugium der Bourgeoisie, des europäischen Adels und der Boheme“ war. Das Interieur verbindet Vergangenheit und Gegenwart: Keramikböden von Huguet, Möbel von La Pecera und eine Bar, entworfen vom Designstudio Dos Monos, prägen den Stil des Hauses.

Das Hotel verfügt über 21 individuell gestaltete Zimmer, ausgestattet mit Einzelstücken lokaler Kunsthandwerker. Angeboten werden à-la-carte-Frühstücke, eine Dachterrasse mit Bar (El Terrado) und Blick auf das Meer und das Castell de Bellver, sowie das Restaurant Destape mit Außenterrasse, geleitet vom Küchenchef Gabriel Conti. Ergänzt wird das Konzept durch eine Boutique, in der Produkte lokaler Hersteller und Kunsthandwerker verkauft werden.

