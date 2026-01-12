Buchungen für Mallorca-Urlaube sprunghaft angestiegen – Last Minute kaum noch gefragt

Die touristischen Buchungen für Mallorca und die Nachbarinseln sind in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um 68,6 Prozent gestiegen und lagen 14,4 Prozent über dem Niveau des gleichen Zeitraums des Vorjahres. Das geht aus den Daten hervor, die die Buchungsplattform Travelgate am Montag (12.1.) veröffentlicht hat.

Mit 12,7 Prozent aller Buchungen sind die Balearen inzwischen das viertbeliebteste Reiseziel Spaniens. In der vergangenen Woche konnten sie einen Rang gutmachen und liegen nun nur noch hinter den Kanaren (18,8 Prozent der Buchungen), Katalonien (18 Prozent) und Andalusien (17,2 Prozent).

Urlauber planen früh

Die Urlauber planen demnach gerne im Voraus: 44,1 Prozent der landesweiten Buchungen dieser Woche wurden mit einem Vorlauf von mehr als drei Monaten getätigt, 12,6 Prozent zwischen 31 und 60 Tagen im Voraus und 9,8 Prozent zwischen 15 und 30 Tagen vor Reiseantritt.

Die sogenannten Last-Minute-Buchungen (am Vortag oder am Reisetag selbst abgeschlossen) sind im Gesamtvergleich zurückgegangen und machen 7,2 Prozent aus. Von den registrierten Buchungen entfallen 54,7 Prozent auf Paare, und die Hälfte der Reisenden (50 %) hat Aufenthalte von zwei bis fünf Nächten gebucht, so Travelgate.

Den Angaben zufolge führen spanische Urlauber in dieser Woche die Buchungen an und stellen 35,2 Prozent des Gesamtvolumens, dicht gefolgt von den Briten mit 35,1 Prozent. Es folgen Deutsche (5,2 Prozent) und US-Amerikaner (2,8 Prozent).