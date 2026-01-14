Flughafen Mallorca verzeichnet 2025 über 33 Millionen Passagiere – aber weniger Deutsche

Der Flughafen Mallorca hat das Jahr 2025 mit 33,8 Millionen Passagieren abgeschlossen, was einem Wachstum von 1,5 Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht. Laut den von Aena veröffentlichten Daten entfielen von den gesamten kommerziellen Reisenden 8,9 Millionen auf Inlandsverbindungen (-0,8 Prozent), während 24,8 Millionen internationale Flüge nutzten (+2,4 Prozent).

Beim internationalen Verkehr waren das Land mit dem höchsten Passagieraufkommen Deutschland mit 9,8 Millionen Passagieren. Dies stellt einen Rückgang um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Das Vereinigte Königreich mit 5,9 Millionen (+3 Prozent) und die Schweiz mit 1,3 Millionen (+5,4 Prozent) belegen die Plätze 2 und 3.

1,4 Prozent mehr Flugbewegungen

Der Flughafen Mallorca führte im gesamten Vorjahr 246.486 Flugbewegungen (Starts und Landungen) durch — das waren 1,4 Prozent mehr als 2024. Allein im Dezember zählte Son Sant Joan 1,09 Millionen Passagiere, 1,5 Prozent mehr als im gleichen Monat 2024. Der Airport fertigte 9.810 Flüge ab. Das bedeutet ein Plus von 2,5 Prozent bei Starts und Landungen.

Insgesamt schloss die Aena-Gruppe das Geschäftsjahr 2025 mit einem historischen Höchstwert von 384,8 Millionen Passagieren ab — ein Anstieg um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.