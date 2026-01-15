Er war der Gründer des Hotels "La Residencia" in Deià: Architekt Axel Dieter Ball ist tot

Der deutsche Unternehmer und Architekt Axel Dieter Ball, der als Gründer des legendären Hotels La Residencia in Deià gilt, ist am Mittwoch (14.1.) im Alter von 83 Jahren verstorben. Ball wurde am 16. März 1942 in Berlin geboren und ließ sich Mitte der 1960er-Jahre auf Mallorca nieder. Seine Familie lädt alle, die sein Leben würdigen und sich verabschieden möchten, am Montag (19.1.) zwischen 15 und 17 Uhr auf den Friedhof von Sóller ein.

„Axel führte ein Leben voller Abenteuer, geprägt von Neugier, Leidenschaft, Großzügigkeit und einer tiefen Liebe zum Lernen. Er lebte international, mit Innovationsgeist und Mut, blieb jedoch fest mit seiner Umgebung verwurzelt – mit Respekt und Empathie. Er war bekannt für seine aufrichtige Art zuzuhören und bereicherte damit das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt“, erklärte seine Familie in einer Mitteilung.

Pionier des Qualitätstourismus auf Mallorca

Der Name Axel Ball wird stets mit Es Molí de Deià und dem Hotel La Residencia verbunden bleiben, dessen Ursprünge auf das Jahr 1984 zurückgehen – drei Jahre bevor Virgin-Gründer Richard Branson die Anlage übernahm. Fasziniert von den beiden Herrenhäusern Son Moragues und Son Canals, die den Kern des Hotels bilden, begann Ball deren Restaurierung. Dabei folgte er einer Idee der Künstler Cecilie und George Sheridan, die zahlreiche Werke mallorquinischer und internationaler Künstler gesammelt hatten.

Das La Residencia wird mittlerweile von der Belmond-Kette betrieben. / Belmond La Residencia

Diese Sammlung wurde später Teil des Hotels und umfasst Namen wie Phil Shepherd, JJ White, Frank Hodgkinson, Leila Ward oder Mattias Durhssen. 1987 verkaufte Ball die La Residencia an Richard Branson, dessen Virgin Limited Edition bis heute exklusive Hotels weltweit betreibt – darunter auch das Hotel Son Bunyola in Banyalbufar.

Ball war mit Kristen Tomassi verheiratet, der früheren Partnerin des Musikers Kevin Ayers, Mitbegründer der legendären Rockband Soft Machine, der 2013 starb. Er war somit der Stiefvater von Galen Ayers, Sängerin und Co-Autorin des Albums "Can We Do Tomorrow Another Day?" aus dem Jahr 2024 gemeinsam mit Paul Simonon von The Clash.

Ein visionärer Geist mit Widersprüchen

Vor rund 15 Jahren erlebte Ball einen schweren Rückschlag: Er war einer der vier Eigentümer von Häusern in Llucalcari, die nach langjährigen Gerichtsverfahren aufgrund eines Urteils des Obersten Gerichtshofs der Balearen abgerissen wurden.

Trotzdem behalten ihn viele als den Mann in Erinnerung, der die Nordküste Mallorcas veränderte, die Tourismusbranche prägte und stets für einen nachhaltigen und hochwertigen Tourismus kämpfte – als Architekt, Unternehmer und Idealist.

