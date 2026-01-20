Luxushotel Jumeirah auf Mallorca jetzt ganz in der Hand von Dubai

Eigentümerwechsel bei einem der bekanntesten Fünf-Sterne-Häuser der Insel: die deutsche Investmentgesellschaft Deka Immobilien hat das Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa an die Dubai Holding verkauft. Das geht aus am Dienstag (20.1.) veröffentlichten Pressemitteilungen beider Gesellschaften hervor. Für die Gäste ändert sich dabei nichts: Über ihre Hospitality-Sparte und unter dem Markennamen Jumeirah betrieb das Konglomerat aus Dubai das 121-Zimmer-Haus hoch über Port de Sóller ohnehin.

Standort Mallorca für Deka nicht mehr von strategischer Bedeutung

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es in der Deka-Mitteilung. Das Hotel war Teil des Portfolios des offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect. Der Verkauf sei aus "portfoliostrategischen Gründen" erfolgt, "da die Insel Mallorca als Standort und die überwiegende Freizeit-Nutzung des Luxushotels nicht mehr den strategischen Ansprüchen des Fonds entspricht." Auf Fondsebene sei so ein "attraktiver Gewinn" realisiert worden.

Das Hotel Jumeirah ist stufenförmig auf einer Klippe angelegt. / Foto: Massuti

Für die Dubai Holding ist der Erwerb hingegen ein weiterer Baustein ihrer Expansionspläne. "Die Übernahme stärkt die Präsenz von Jumeirah in den führenden Urlaubszielen Europas weiter und unterstützt die langfristige Vision des Unternehmens, die weltweit einflussreichste Hotelmarke zu werden", ließ sich der CEO der Gruppe Amit Kaushal in der Pressemitteilung zitieren. Die Hospitality-Sparte des Konglomerats betreibt derzeit weltweit 34 Hotels und Resorts. 29 davon gehören zu der Jumeirah-Kette.

Eines der teuersten Hotels der Insel

Deka Immobilien hatte das Hotelprojekt 2007 erworben, zu Ende gebaut und dann an die Gesellschaft Jumeirah Port Soller Mallorca verpachtet. Das Jumeirah Mallorca eröffnete 2012 und gehört seither zu den exklusivsten und teuersten Unterkünften auf der Insel. Ein Doppelzimmer mit Frühstück Anfang Juni kostet dort derzeit 1.074 Euro.

Deka Immobilien hatte 2015 noch ein unbebautes angrenzendes Grundstück dazugekauft. Der Hotelkomplex umfasst neun stufenförmig auf einer Klippe angelegte Gebäude. Darin haben auch ein Spa-Bereich sowie mehrere Restaurants Platz.