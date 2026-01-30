Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
SturmSchwarzmarkt für WohnungsschlüsselSteigenberger
instagramlinkedin

"Wegen der guten Nachfrage": Air Canada reduziert die Flüge zwischen Mallorca und Montreal auf dreimal die Woche

Die kanadische Airline bietet ab Juni erstmals eine Direktverbindung in die nordamerikanische Metropole an

Air Canada fliegt ab kommendem Sommer dreimal die Woche von Mallorca nach Montreal.

Air Canada fliegt ab kommendem Sommer dreimal die Woche von Mallorca nach Montreal. / Air Canada

Myriam B. Moneo

Patrick Schirmer Sastre

Die neue Tourismussaison auf Mallorca steht im Zeichen des Wandels. Neben der bereits seit 2022 bestehenden Direktverbindung nach New York und der neu angekündigten Strecke nach Abu Dhabi, werden ab diesem Sommer auch erstmals Flüge ohne Zwischenstopp ins kanadische Montreal angeboten. Start in die Saison für die Verbindungen mit Air Canada ist am 18. Juni.

Die Aufnahme der neuen Strecke fällt in eine Zeit, in der das Nachbarland USA ein bislang kaum gesehenes Bild touristischer Ablehnung vermittelt. Die restriktive Politik der Trump-Regierung sorgt dafür, dass die internationalen Urlauberzahlen seit Monaten konstant sinken. Air Canada weiß, dass sich daraus ein Vorteil ergibt: Die Airline kann Urlauber zum „freundlichen“ nördlichen Nachbarn lenken. Die Vertriebsleiterin der Airline in Spanien, Xisca Jiménez, erklärte dieser Tage bei einem Event in Palma, man sei überzeugt, dass die Route in beiden Richtungen ein Erfolg wird.

Von vier auf drei Frequenzen reduziert

Schon bevor der erste Flieger abgeheben konnte, kündigte Jiménez bei der Gelegenheit erste Änderungen bei der Strecke an. "Wegen der guten Marktnachfrage“ würden die ursprünglich vorgesehenen vier wöchentlichen Frequenzen auf drei reduziert. Dafür gebe es mehr Sitzplätze durch einen Flugzeugwechsel. Zunächst war angekündigt worden, die Route werde mit dem Airbus A321 XLR bedient. „Wir haben die Route mit einem größeren Flugzeug neu geplant, einer Boeing 787 Dreamliner, die nicht nur neu, effizient und nachhaltig ist, sondern uns auch erlaubt, die Kapazität auf der Strecke um fünf Prozent zu erhöhen“, erklärt die Air-Canada-Vertreterin. Das Flugzeug verfügt über 260 Sitzplätze. Außerdem gebe es mit dem Dreamliner mehr Plätze in der Business Class – ein Vorteil, wenn man den zahlungskräftigen kanadischen Kundentyp berücksichtigt, so Jiménez.

Folgende Verbindungen sind geplant

  • Montreal nach Palma (Flugcode AC 924): Mittwoch, Freitag und Sonntag, Abflug um 19.05 Uhr, Ankunft am Folgetag um 8.30 Uhr
  • Palma nach Montreal (Flugcode AC 925): Montag, Donnerstag und Samstag, Abflug um 12.15 Uhr, Ankunft in Montreal um 14.25 Uhr

Verwandte nachrichten

Der Betrieb läuft bis Ende Oktober (am 23. Oktober Montreal–Palma und am 24. Oktober Palma–Montreal). „Danach kann man verlängern – je nach Nachfrage", so Jiménez.

THEMEN

  1. Sturmtief Kristin zieht ab: Die nächsten Unwetter sind aber schon im Anflug auf Mallorca
  2. Hausbesetzer auf Mallorca gibt offen zu: 'Habe Wohnungsschlüssel auf dem Schwarzmarkt für 1.000 Euro gekauft
  3. Anwohner machen gegen Only-Fans-Villa von 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel mobil
  4. Raubüberfall auf Mallorca: Star-Produzent am Ballermann niedergeschlagen
  5. Heftiger Sturm rollt auf Mallorca zu: Das müssen Urlauber jetzt beachten
  6. Knapp vier Jahre später: Staatsanwaltschaft auf Mallorca erhebt Anklage gegen die 'Kegelbrüder
  7. Gericht in Berlin entscheidet: Reservierungsvertrag für Mallorca-Villa ist kein Kaufvertrag
  8. Tödlicher Vorfall auf Mallorca: 63-jähriger Mann kommt in Palma in seinem Badezimmer ums Leben

Wirtschaftsevent der PlattesGroup auf Mallorca: Was in Deutschland jetzt geschehen muss

Wirtschaftsevent der PlattesGroup auf Mallorca: Was in Deutschland jetzt geschehen muss

Warnstufe auf Orange erhöht: Der Sturm legt am Wochenende wieder zu auf Mallorca

Warnstufe auf Orange erhöht: Der Sturm legt am Wochenende wieder zu auf Mallorca

"Wegen der guten Nachfrage": Air Canada reduziert die Flüge zwischen Mallorca und Montreal auf dreimal die Woche

"Wegen der guten Nachfrage": Air Canada reduziert die Flüge zwischen Mallorca und Montreal auf dreimal die Woche

Winterpause vorbei: Ab diesem Tag können Mallorca-Urlauber wieder mit dem Roten Blitz nach Sóller fahren

Winterpause vorbei: Ab diesem Tag können Mallorca-Urlauber wieder mit dem Roten Blitz nach Sóller fahren

Neuigkeiten beim Pachtvertrag: Dürfen die "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen ihr Hostal weiter betreiben?

Neuigkeiten beim Pachtvertrag: Dürfen die "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen ihr Hostal weiter betreiben?

Raubüberfall am Ballermann: Star-Produzent niedergeschlagen

Raubüberfall am Ballermann: Star-Produzent niedergeschlagen

"A Macbeth Song" auf Mallorca: Wenn Shakespeare auf Dark Cabaret trifft

"A Macbeth Song" auf Mallorca: Wenn Shakespeare auf Dark Cabaret trifft

Bier als Brandbeschleuniger benutzt? Das steht in der Anklageschrift gegen die Kegelbrüder

Bier als Brandbeschleuniger benutzt? Das steht in der Anklageschrift gegen die Kegelbrüder
Tracking Pixel Contents