"Wegen der guten Nachfrage": Air Canada reduziert die Flüge zwischen Mallorca und Montreal auf dreimal die Woche

Die neue Tourismussaison auf Mallorca steht im Zeichen des Wandels. Neben der bereits seit 2022 bestehenden Direktverbindung nach New York und der neu angekündigten Strecke nach Abu Dhabi, werden ab diesem Sommer auch erstmals Flüge ohne Zwischenstopp ins kanadische Montreal angeboten. Start in die Saison für die Verbindungen mit Air Canada ist am 18. Juni.

Die Aufnahme der neuen Strecke fällt in eine Zeit, in der das Nachbarland USA ein bislang kaum gesehenes Bild touristischer Ablehnung vermittelt. Die restriktive Politik der Trump-Regierung sorgt dafür, dass die internationalen Urlauberzahlen seit Monaten konstant sinken. Air Canada weiß, dass sich daraus ein Vorteil ergibt: Die Airline kann Urlauber zum „freundlichen“ nördlichen Nachbarn lenken. Die Vertriebsleiterin der Airline in Spanien, Xisca Jiménez, erklärte dieser Tage bei einem Event in Palma, man sei überzeugt, dass die Route in beiden Richtungen ein Erfolg wird.

Von vier auf drei Frequenzen reduziert

Schon bevor der erste Flieger abgeheben konnte, kündigte Jiménez bei der Gelegenheit erste Änderungen bei der Strecke an. "Wegen der guten Marktnachfrage“ würden die ursprünglich vorgesehenen vier wöchentlichen Frequenzen auf drei reduziert. Dafür gebe es mehr Sitzplätze durch einen Flugzeugwechsel. Zunächst war angekündigt worden, die Route werde mit dem Airbus A321 XLR bedient. „Wir haben die Route mit einem größeren Flugzeug neu geplant, einer Boeing 787 Dreamliner, die nicht nur neu, effizient und nachhaltig ist, sondern uns auch erlaubt, die Kapazität auf der Strecke um fünf Prozent zu erhöhen“, erklärt die Air-Canada-Vertreterin. Das Flugzeug verfügt über 260 Sitzplätze. Außerdem gebe es mit dem Dreamliner mehr Plätze in der Business Class – ein Vorteil, wenn man den zahlungskräftigen kanadischen Kundentyp berücksichtigt, so Jiménez.

Folgende Verbindungen sind geplant

Montreal nach Palma (Flugcode AC 924): Mittwoch, Freitag und Sonntag, Abflug um 19.05 Uhr, Ankunft am Folgetag um 8.30 Uhr

Palma nach Montreal (Flugcode AC 925): Montag, Donnerstag und Samstag, Abflug um 12.15 Uhr, Ankunft in Montreal um 14.25 Uhr

Der Betrieb läuft bis Ende Oktober (am 23. Oktober Montreal–Palma und am 24. Oktober Palma–Montreal). „Danach kann man verlängern – je nach Nachfrage", so Jiménez.