Einfach mal selbst eingemietet: Mit dieser Aktion prangern die Sozialisten auf Mallorca illegale Ferienvermietung an

Öffentlichkeitswirksame Politik auf Mallorca: Vertreter der sozialistischen Partei PSOE haben in Palma eine illegale Ferienwohnung über die Plattform Airbnb gemietet, um darauf aufmerksam zu machen, dass es auf der Insel weiterhin ein breites, nicht reguliertes Angebot an Urlauberapartments gibt. Die Wohnung werde derzeit für rund 160 Euro pro Nacht vermietet, wie der Sprecher der Sozialisten im balearischen Parlament, Iago Negueruela, erklärte.

Negueruela nutzte die Aktion, um die aus seiner Sicht zentrale Problematik der Balearen zu verdeutlichen: den fehlenden Zugang zu Wohnraum – ein Problem, das die Volkspartei (PP) im Parlament aus seiner Sicht leugnet. Der Sozialist forderte die PP auf, sich selbst ein Bild von der illegalen Angebotslage in Palma zu machen. „Diese Wohnung sollte eigentlich der arbeitenden Bevölkerung der Stadt als dauerhafter Wohnraum zur Verfügung stehen“, sagte Negueruela.

Airbnb am Stand der Balearen-Regierung

Die Sozialisten werfen der balearischen Ministerpräsidentin Marga Prohens vor eine gemeinsame Veranstaltung mit der Plattform Airbnb auf der Tourismusmesse FITUR in Madrid vor. „Wir halten es für eine Schande, dass Airbnb – einer der Hauptakteure im Tourismus – gleichzeitig einer der Hauptverursacher der extremen Wohnkosten in Palma und auf den Inseln ist“, so Negueruela.

Im Inneren der Wohnung. / PSOE Palma

Die von den Sozialisten genutzte Ferienwohnung wird seit Juli 2023 angeboten, kostet 160 Euro pro Nacht und könnte laut Erhebungen von Airbnb Data bei durchschnittlich 255 vermieteten Tagen im Jahr rund 38.760 Euro jährlich einbringen – vollständig illegal. Die Unterkunft in Palma ist auf Airbnb unter der Lizenznummer einer Wohnung in Son Servera registriert.

Die Sozialisten haben deswegen Anzeige erstattet. Negueruela kündigte an, dass die PSIB-PSOE künftig systematisch Rechtsverstöße im Zusammenhang mit Ferienvermietungen öffentlich machen werde. Der von den Konservativen geführte Inselrat habe bislang noch kein einziges illegales Ferienapartment definitiv vom Markt genommen.

Verwandte nachrichten

Das zuständige Tourismusdezernat bestreitet dies. Seit Amtsantritt im Sommer 2023 gehe man hart gegen illegale Ferienvermieter sowie die einschlägigen Plattformen vor. Mehrfach sind bereits hohe Strafen gegen die Betreiber verhängt worden. Auch musste Airbnb im Herbst 2025 rund 2.300 illegale Angebote von der Seite löschen.