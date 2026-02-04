Trotz Mallorca-Boom: Dieses Urlaubsziel in Spanien ist noch beliebter als die Insel

Die Balearen haben im Gesamtjahr 2025 erneut zugelegt: Insgesamt kamen 15,7 Millionen Touristen auf Mallorca und ihre Nachbarinseln– 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg der Gesamtumsatz aus dem Tourismus auf 21,058 Milliarden Euro, ein Plus von 5,16 Prozent.

Das geht aus den am Dienstag (3.2.) veröffentlichten Daten des spanischen Statistikamts INE zu "Einreisen von Touristen über die Grenzen" und den Ausgaben internationaler Besucher hervor. Demnach gaben ausländische Urlauber auf den Balearen im Schnitt 1.340 Euro pro Reise aus – 2,46 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Balearen Platz zwei in Spanien

Spanienweit bleiben die Balearen bei internationalen Gästen auf Platz zwei: Vor den Balearen liegt Katalonien mit seiner langen Mittelmeerküste mit rund 20 Millionen Besuchern (+0,58 Prozent), dahinter folgt Andalusien mit 14,4 Millionen (+6,58 Prozent).

Auch zum Jahresende zeigte die Kurve nach oben: Im Dezember wurden auf den Balearen 194.922 Besucher gezählt – 8,39 Prozent mehr als im gleichen Monat 2024.

Auffällig ist außerdem: Pro Tag lassen Urlauber inzwischen mehr Geld auf den Inseln. Die durchschnittlichen Tagesausgaben stiegen auf 214 Euro (+5,26 Prozent). Gleichzeitig werden die Aufenthalte kürzer: Die durchschnittliche Reisedauer lag 2025 bei 6,3 Tagen (–2,7 Prozent).

Spanien insgesamt stellte 2025 erneut einen Rekord auf: 96,77 Millionen internationale Touristen bedeuten ein Plus von 3,2 Prozent gegenüber 2024 – der dritte historische Höchstwert in Folge. Auch die Einnahmen erreichten mit 134,712 Milliarden Euro einen neuen Spitzenwert. Der damit verbundene Touristen-Ausgabenanstieg lag laut INE bei 6,8 Prozent – erneut wuchs also der Umsatz stärker als die Zahl der Urlauber.

Ein Vergleich zu dem Vorjahr: 2024 kamen 93,76 Millionen Urlauber nach Spanien und die Einnahmen erreichten 126,143 Milliarden Euro.

Steigende Zahlen, aber Post-Corona-Boom lässt nach

Die Branche führt das höhere Ausgaben-Niveau vor allem auf eine verbesserte Qualität der touristischen Angebote zurück – und darauf, dass dies einen Teil der Preissteigerungen in den Betrieben erklärt. Insgesamt fallen die Zuwächse 2025 allerdings moderater aus als in den beiden Jahren zuvor – ein Zeichen dafür, dass sich der starke Nach-Pandemie-Boom allmählich stabilisiert.