Verdacht auf Steuerbetrug: Beamte durchsuchen Räume von großer Bettenbank auf Mallorca

Beamte der spanischen Steuerbehörde haben am Donnerstag (5.2.) die Büroräume der Bettenbank Webbeds in Palma durchsucht. Gegen das Unternehmen wird wegen des Verdachts auf Steuerbetrug ermittelt. Bei der Durchsuchung stellten die Steuerbeamten Unterlagen sicher und beschlagnahmten Computer- und Datenmaterial, das in den kommenden Wochen ausgewertet werden soll. Die Ermittlungen, die auch weitere Maßnahmen umfassen, richten sich gegen einen mutmaßlichen Fall von Steuerhinterziehung und werden von einem Gericht überwacht.

Die Beamten erschienen am späten Vormittag in der Zentrale von Webbeds, dessen Büros sich in einem Geschäftsgebäude im Carrer Calçat im Gewerbegebiet Son Valentí in Palma befinden. Etwa zehn Ermittler betraten die Räumlichkeiten und forderten die Angestellten auf, ihre Arbeit sofort einzustellen. Über mehrere Stunden verlangten sie Einsicht in Rechnungen und Steuerunterlagen und überprüften die Computersysteme nach möglichen Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten.

Beamte sichern Haupteingang, damit niemand mit Beweismaterial entkommt

Während der Großteil der Durchsuchung in der zweiten Etage des Gebäudes stattfand, sicherten weitere Beamte den Haupteingang, um zu verhindern, dass jemand Beweismaterial aus dem Gebäude bringen konnte.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen ist die Durchsuchung das Ergebnis einer in den zurückliegenden Monaten eingeleiteten Untersuchung der Steuerbehörde. Dabei sollen Unstimmigkeiten bei der Zahlung verschiedener Steuern festgestellt worden sein. Die Beamten begannen daraufhin, die Geschäftsvorgänge des Unternehmens im Detail zu prüfen. Unter gerichtlicher Aufsicht wurde zunächst verdeckt ermittelt, bevor schließlich die richterliche Genehmigung für die Durchsuchung erteilt wurde, um Beweise zu sichern.

Das ist Webbeds

Webbeds ist eine 2013 gegründete Bettenbank mit Hauptsitz in Dubai, die große Kontingente von Hotelzimmern direkt von den Unterkünften aufkauft und dann Reiseveranstaltern oder auch Buchungsplattformen wie Expedia oder Booking und anderen B2B-Kunden zur Verfügung stellt. Mit Endkunden kommt die Firma mit ihren rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht in Kontakt.

Sie ist eine der größten Bettenbanken der Welt und direkter Konkurrent der ebenfalls weltweit agierenden mallorquinischen Bettenbank Hotelbeds mit Sitz am Flughafen von Palma. Hotelbeds ist die größte Bettenbank weltweit.