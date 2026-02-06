"Wollen nicht einfach ein weiteres Hotel sein": Wie ein neues Hotelprojekt auf Mallorca um die Gunst der Anwohner wirbt
Die Betreiber des "Terreno Barrio Hotel" in Palma wenden sich per Banner an die Nachbarn – und streben an, einen Treffpunkt für alle zu schaffen
Ist es ein Schritt zur Integration oder präventive Schadensbegrenzung? Die Betreiber des Terreno Barrio Hotel, das im Frühjahr im Viertel El Terreno in Palma eröffnen soll, haben eine Botschaft an die Anwohner des Viertels an der Fassade angebracht. Auf einem großformatigen Banner schreibt die Hotelleitung:
"Wenn ein neues Hotel eröffnet, ist es normal, dass im Viertel darüber geredet wird. Deshalb möchten wir euch etwas sagen: Das hier wird nicht nur „ein Hotel“ sein. Wir möchten ein Treffpunkt sein. Ein Ort zum Essen, zum Verabreden, um Musik zu hören, Kunst zu genießen, Filme zu sehen, den Nachmittag zu verbringen, das Viertel zu leben. Ein Hotel, das El Terreno respektiert und ihm mehr zurückgibt, als es sich von ihm nimmt. Denn wir sind von hier, deshalb wollen wir unser Hotel für das Viertel öffnen. Es soll nicht nur ein Hotel für Gäste sein. Wir wollen euch Freizeitangebote, Kultur und Dienstleistungen bieten. Damit ihr uns kennenlernt. Und wir euch. Und vor allem: dass wir dem Erbe dieses einzigartigen Ortes treu bleiben. Wir wollen nicht einfach ein weiteres Hotel sein. Wir wollen Teil von El Terreno sein."
Treffpunkt der alternativen Kulturszene
Der Schritt ist ungewöhnlich, zeigt aber, dass die Betreiber, die Unternehmensgruppe Piñero, sich der Besorgnis bewusst sind, die eine Hoteleröffnung in dem Stadtteil von Palma auslösen können. Zumal das denkmalgeschützte Gebäude im Carrer Joan Miró 73–75 vor seiner umfassenden Renovierung einer der letzten verbliebenen Treffpunkte der alternativen Kulturszene der Stadt war. Es beherbergte bekannte Lokale wie den Musikclub Club Mutante, die Bar La Vermutante, sowie zuvor das Virus und La Sifonería.
Vonseiten der Piñero-Gruppe heißt es, das wichtigste Ziel sei, das Viertel El Terreno zu revitalisieren und dabei seine Essenz zu bewahren. Wir haben dieses Projekt so entwickelt, dass es sowohl das Leben im Viertel als auch sein wirtschaftliches Gefüge stärkt – mit einem verantwortungsvollen Tourismus, der nicht nur vom Besucher abhängt, sondern Teil des Alltags der Bewohner ist“, wird Lydia Piñero in der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zitiert.
So wird das Terreno Barrio Hotel
Das Terreno Barrio Hotel besteht aus zwei Gebäuden – dem historischen Teil und einem neu errichteten Anbau. Auf seiner Website erinnert das Hotel daran, dass das Viertel Terreno einst „Sommerrefugium der Bourgeoisie, des europäischen Adels und der Boheme“ war. Das Interieur verbindet Vergangenheit und Gegenwart: Keramikböden von Huguet, Möbel von La Pecera und eine Bar, entworfen vom Designstudio Dos Monos, prägen den Stil des Hauses.
Das Hotel verfügt über 41 individuell gestaltete Zimmer, ausgestattet mit Einzelstücken lokaler Kunsthandwerker. Angeboten werden à-la-carte-Frühstücke, eine Dachterrasse mit Bar (El Terrado) und Blick auf das Meer und das Castell de Bellver, sowie das Restaurant Destape mit Außenterrasse, geleitet vom Küchenchef Gabriel Conti. Ergänzt wird das Konzept durch eine Boutique, in der Produkte lokaler Hersteller und Kunsthandwerker verkauft werden.
