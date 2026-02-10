Fast ein Fünftel weg: Angebot an Ferienwohnungen auf Mallorca sinkt stark

Die Zahl der auf Online-Plattformen angebotenen Ferienwohnungen ist auf Mallorca und den Nachbarinseln binnen eines Jahres um 19,8 Prozent zurückgegangen – im Fünfjahresvergleich sogar um bis zu 33 Prozent. Damit liegt das Angebot inzwischen wieder unter der Marke von 20.000 Unterkünften.

Das geht aus Daten hervor, die das spanische Statistikinstitut INE am Montag (9.2.) veröffentlicht hat. Demnach wurden im November 2025 auf der Inselgruppe 19.398 Ferienwohnungen über Plattformen vermarktet. Ein Jahr zuvor waren es noch 24.190 – und auch diese Zahl war bereits deutlich entfernt von den knapp 30.000, die im August 2020 gezählt wurden. Ferienwohnungen machen demnach 2,97 Prozent des gesamten Wohnungsbestands aus.

Lobbyverband Habtur führt Rückgang auf Moratorium zurück

Auch die Zahl der Betten in Ferienwohnungen ist gesunken: Im November 2025 wurden 124.181 Plätze gezählt – 18,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Verglichen mit 2020 beträgt das Minus 32 Prozent. Es gibt zwar insgesamt weniger Ferienwohnungen, dafür kommen in jeder Unterkunft durchschnittlich mehr Menschen unter: Pro Wohnung standen im November 2025 durchschnittlich 6,4 Plätze zur Verfügung (November 2024: 6,32).

Der Lobbyverband der Ferienvermieter auf den Balearen, Habtur, führt das geschrumpfte Angebot auf die strengeren politischen Rahmenbedingungen zurück, vor allem auf das Moratorium für neue Gästebetten im Jahr 2022. Auf keinen Fall stehe der Rückgang mit dem "illegalen Angebot" in Verbindung. Dieses werde in keinem offiziellen Register erfasst. Außerdem vergleicht Habtur die Ferienvermietung mit den Hotels und wiederholt eine Frage, die laut dem Verband noch ohne Antwort ist: Ob auch die Zahl der Hotelbetten in vergleichbarer Weise zurückgegangen ist.

Blick auf Spanien

Spanienweit sank die Zahl der über Plattformen angebotenen Ferienwohnungen im November 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,4 Prozent auf 329.764 Objekte. Laut INE handelt es sich damit um den stärksten Rückgang im Jahresvergleich seit Beginn der Statistik.

Unter den Regionen mit weniger als 20.000 Ferienwohnungen liegen die Balearen mit 19.398 Einheiten (minus 19,8 Prozent) in dieser Gruppe. Es folgen Galicien mit 15.236 (minus 22,5 Prozent) sowie die Region Madrid mit 15.309 Wohnungen (minus 26 Prozent).