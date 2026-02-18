Luxuskette Four Seasons: Das neue Kreuzfahrtschiff "Four Seasons I" startet von Palma aus zu Mittelmeer-Routen

Die Luxuskette Four Seasons will nicht nur mit ihrem Privatjet im Rahmen einer Weltreise auf Mallorca Station machen. Auch die Kreuzfahrtsparte des Unternehmens hat ein Auge auf Mallorca geworfen. Das erste Schiff der neuen Flotte, die "Four Seasons I", soll künftig von ihrem Basishafen Palma aus ihre Mittelmeer-Routen starten. Es ist 207 Meter lang und etwa 27 Meter breit.

Wie das Four Seasons Resort Mallorca am Kap Formentor mitteilt, sind über den Sommer 2026 hinweg bis Oktober mehrere Stopps des Luxus-Kreuzfahrtschiffs geplant. Zudem werden bereits Routen für 2027 und 2028 vorbereitet, bei denen Mallorca ebenfalls berücksichtigt ist, erklärt Claudia Martínez, Direktorin für PR und Marketing des Hotels.

Die Vermarktungsstrategie von Four Seasons sieht vor, Kreuzfahrten mit Aufenthalten in den eigenen Hotels entlang der Routen zu kombinieren. Martínez bestätigt, dass bereits mehrere Vor- und Nachaufenthalte im Hotel gebucht wurden. Andere Gäste werden das breite Angebot an Boutiquehotels auf Mallorca nutzen. Allerdings wird sichergestellt: Alle Gäste werden das Four Seasons Formentor kennenlernen. Die Yacht ankert in der Nähe des Hotels, damit die Gäste es vom Schiff aus sehen können; vom Resort aus plant man, Transfers zu organisieren, um die Passagiere ins Hotel zu bringen, kündigt Generaldirektorin Estreya Gosálbez an.

Eine wichtige Rolle für die Etablierung des Projekts spielt zudem die neue Direktverbindung Palma–Montreal von Air Canada sowie die Strecke Palma–New York von United Airlines; beide Fluggesellschaften kooperieren mit Four Seasons. Sie profitieren von Gästen, die für die Kreuzfahrt nach Mallorca anreisen oder von hier aus in ihre Heimat zurückkehren.

Zwischen Juli und Oktober stehen mehrere Mittelmeer-Routen mit 7- bis 9-tägigen Reisen auf dem Programm. Eine davon startet in Palma und führt unter anderem nach Monte Carlo; weitere Routen enden in Salerno (Italien), Valletta (Malta) oder Málaga. Die Saison 2026 markiert das Debütjahr von Four Seasons Yachts. Nach der Premierensaison sollen 2027 auch fünftägige Reisen angeboten werden.

Der Preis für eine siebentägige Kreuzfahrt an Bord der "Four Seasons I" liegt – je nach gewählter Suite – zwischen 23.400 und 52.000 Euro (pro Suite). Für das Projekt kooperiert die Hotelgruppe mit dem Luxusjacht-Unternehmen Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., Miteigentümer und Betreiber von Four Seasons Yachts. Die "Four Seasons I" ist das erste Schiff der Flotte, ein zweites soll 2027 folgen.

95 exklusive Suiten

Das Schiff verfügt über 95 Suiten für insgesamt 222 Gäste. Jede Suite bietet großzügige private Terrassen und bodentiefe Fenster mit weitem Meerblick. Wer die teuerste Unterkunft wählt, der bekommt eine mehr als 927 Quadratmeter große Suite (inklusive Terrasse) auf vier Ebenen, einen privaten Spa-Bereich sowie einen eigenen Swimming Pool und einen 280-Grad-Panoramablick auf das Meer durch die weltweit größte Glasscheibe aus einem Einzelstück. /jk

