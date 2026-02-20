Mehr Luxus geht immer: Wie eine Hotelkette mit einem Privatjet und einer Kreuzfahrt die Superreichen nach Mallorca lockt

Selbst beim Luxus gibt es Steigerungsmöglichkeiten. Es ist ja nicht so, als gäbe es auf Mallorca noch keine Angebote für die Superreichen dieser Welt. Eine wichtige Anlaufstelle für diejenigen, die nicht wissen, wie sie sich mit ihren Millionen am besten dem Hedonismus hingeben können, ist Four Seasons.

Eigentlich eine Hotelkette – Mallorca-Kenner wissen: Das Hotel Formentor gehört seit dem Umbau zu den Kanadiern –, expandiert das nordamerikanische Unternehmen jetzt aber auch in andere Gimmicks, die Menschen mit (zu) viel Geld Freude machen. Zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff. Und weil Mallorca immer zieht, hat der Konzern beschlossen, Palma zum Basishafen für die in diesem Jahr startenden Mittelmeer-Kreuzfahrten auf der „Four Seasons I“ zu küren.

222 Gäste auf 207 Metern Schiff - ein luxuriöses Verhältnis

Das 207 Meter lange Schiff macht sich zwischen Juli und Oktober zu mehreren Mittelmeer-Routen mit sieben- bis neuntägigen Reisen auf. Eine davon startet in Palma und führt unter anderem nach Monte Carlo; weitere Routen enden in Salerno (Italien), Valletta (Malta) oder Málaga. Geräumig ist die „Four Seasons I“ allemal: 95 Suiten stehen insgesamt 222 Gästen zur Verfügung.

Jede Suite bietet großzügige private Terrassen und bodentiefe Fenster mit weitem Meerblick. Wer die teuerste Unterkunft wählt, der bekommt eine mehr als 927 Quadratmeter große Suite im gläsernen Schornstein des Schiffes (inklusive Terrasse) auf vier Ebenen, einen privaten Spa-Bereich sowie einen eigenen Swimmingpool und einen 280-Grad-Panoramablick auf das Meer durch die weltweit größte Glasscheibe aus einem Einzelstück. Superlative müssen sein. Der Preis für eine siebentägige Kreuzfahrt an Bord der „Four Seasons I“ liegt – je nach gewählter Suite – zwischen 23.400 und 52.000 Euro pro Suite.

Ein Concierge, ein Koch und ein in Harvard ausgebildeter Arzt im Flieger

Der exklusive Jet, in dem maximal 48 Passagiere auf Weltreise gehen. / Four Seasons

Was vergleichsweise günstig daherkommt, wenn man es mit einer weiteren ebenfalls neuen Geschäftsidee der Luxus-Hotelkette vergleicht: eine Kreuzfahrt in der Luft per Privatjet. Die Weltreise startet im kalifornischen Weinanbaugebiet Napa Valley und endet in Montreal. In 24 Tagen stehen neun Destinationen auf drei Kontinenten auf dem Programm. Die diesjährige Tour ist vom 31. August bis 23. September angesetzt, für Mallorca sind ab dem 16. September drei Nächte eingeplant.

Konzipiert ist die Reise für maximal 48 Passagiere, die an Bord allerlei Annehmlichkeiten genießen – in einem speziell ausgestatteten Airbus A321neo-LR. Zum Service an Bord zählen ein Concierge zur individuellen Reiseplanung, ein Koch, ein Arzt (ausgebildet an der Harvard University) sowie eine 14-köpfige Crew. Der Preis: ab 192.000 Euro pro Person. Dann doch lieber aufs Schiff.

