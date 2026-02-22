Eigener Wartungsstandort? Eurowings will Präsenz am Flughafen Mallorca verstärken

Die zur Lufthansa Group gehörende Fluggesellschaft Eurowings plant offenbar, ihre Präsenz auf Mallorca weiter auszubauen. Einem Bericht der "Neue Rhein Zeitung" aus Düsseldorf zufolge prüft die Airline derzeit die Möglichkeit, an Son Sant Joan einen eigenen Wartungsstandort für die auf Mallorca stationierten Flugzeuge aufzubauen.

Eine Sprecherin von Eurowings teilte der NRZ mit, dass "Mallorca ein zentraler Pfeiler der touristischen Ausrichtung" sei und "inzwischen 60 Prozent des gesamten Eurowings-Programms ausmacht". Deshalb, so heißt es von Eurowings weiter: "Perspektivisch prüfen wir den Aufbau eines eigenen Wartungsstandorts auf Mallorca, um zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und die Basis weiter zu stärken.“

Auch zwei zusätzliche Flugzeuge sollen in Son Sant Joan stehen

Bisher, so schreibt die NRZ, würden die Eurowings-Flieger am Flughafen von Düsseldorf gewartet. Und noch ein Indiz für die Bedeutung des Standortes Palma für Eurowings. Nach dem Bericht sollen zwei zusätzliche Eurowings-Flugzeuge auf Mallorca stationiert werden.

Eurowings betreibt jetzt schon in Palma ihre größte Auslandsbasis und hat derzeit acht Maschinen auf Mallorca stationiert. Fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Airline auf der Insel tätig, allein 350 von ihnen beim Dienstleister Wings Handling, der die Bodendienste in Son Sant Joan übernimmt.

Bis zu 370 Maschinen pro Woche

Eurowings hat in den vergangenen Jahren das Flugangebot nach Mallorca kontinuierlich ausgebaut. Allein im Jahr 2025 landeten nach Angaben der Eurowings-Sprecherin rund 13.000 Flugzeuge der Airline auf Mallorca. In Spitzenwochen waren es bis zu 370 Maschinen.

Dazu kamen noch weitere Verbindungen aus dem deutschsprachigen Raum, wie etwa aus Wien oder Basel. Die Flüge teilen sich dabei auf Eurowings Deutschland und die Tochtergesellschaft Eurowings Europe auf.