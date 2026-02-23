Saisonstart in Cala Bona: "Wir haben jedes Jahr ein bisschen länger offen", sagt der Chef des Grupotel Mallorca Mar

Mit welchem Gefühl starten Sie diesmal in die Saison?

Es ist immer ein gewisses Kribbeln bei der Saisoneröffnung dabei, dass alles läuft und funktioniert. Zum Glück ist ein Großteil unseres Personals Stammpersonal, und da freue ich mich, sie alle wiederzusehen. Und ich hoffe, dass sich die Gäste über die Verbesserungen freuen, die wir im Winter eingeführt haben.

Welche waren das in diesem Jahr?

Wir haben vor allem im Hintergrund Dinge erneuert, die Energie sparen. Unsere Zertifizierungen geben da gewisse Standards vor. Wir haben deshalb dieses Jahr das gesamte Kühl- und Tiefkühlsystem der Küche erneuert. Das System funktionierte früher mit Gasen, jetzt mit Glykol. Das verbraucht deutlich weniger CO2 als vorher. Reparaturen werden dadurch auch sehr vereinfacht. Zudem sind jetzt alle Betten höhenverstellbar. Das hilft bei der Vorbeugung von Gesundheitsschäden bei den Zimmermädchen. Dann haben wir Maschinen erneuert, die in die Jahre gekommen sind und nun effektiver arbeiten können. Im Restaurant werden zur Eröffnung noch alle Stühle erneuert.

Ein Restaurant im Grupotel Mallorca Mar in Cala Bona. / Grupotel

Was tun Sie noch für die Nachhaltigkeit?

Unter anderem bekommen wir Klimaanlagen, die nicht mit Kühlmitteln, sondern nur mit einem Wasserverdampfer funktionieren. Sie verbrauchen sehr wenig Energie, so viel wie ein Toaster, können aber die Temperaturen in der Küche um bis zu zehn Grad herunterkühlen. Da haben wir jetzt zwei von diesen Maschinen geholt, die aus Australien angeliefert werden. Die kommen in der Küche und in der Wäscherei zum Einsatz. Die Maschinen ziehen Luft aus dem Außenbereich, das Wasser daraus verdampft und senkt die Raumtemperatur.

Wann steht die nächste größere Renovierung an?

Unsere Zimmer haben wir zuletzt in den Jahren 2016 und 2017 erneuert. Wir haben sechs Gebäude, die peu a peu fertiggestellt werden. Normalerweise sind diese großen Renovierungen alle zehn, 15 Jahre. Jedes Jahr werden Fassaden und Apartments neu gestrichen. Auch die rund 60 Palmen müssen gepflegt werden, alte Blätter entfernt werden. Das machen die Gärtner im Moment. Und dann ist bis zum 31. März alles vorbereitet für die ersten Gäste.

Hoteldirektor Michael Groneck. / privat

Wie lange ist Ihre Saison?

Wir haben jedes Jahr ein bisschen länger offen. 2023 waren es 183 Tage, 2024 dann schon 191 Tage, vergangenes Jahr 201 Tage und dieses Jahr dauert die Saison 215 Tage. Die Nachfrage vor allem Ende der Saison hat sich stark verbessert. In der Hochsaison haben wir trotzdem Belegungsquoten von bis zu 97 Prozent. Voller ist auch gar nicht wünschenswert, um die Qualität weiterhin gewährleisten zu können.

Wo kommen Ihre Gäste her?

Unser wichtigster Markt ist Deutschland, wir haben aber auch Briten und Reisende aus den Benelux-Ländern und aus Skandinavien. Die Ausrichtung liegt vor allem im Sommer vor allem auf jungen Familien mit Kindern. Es gibt einen Kids Club, einen Baby Club, ein Spa. Es ist alles auf Kinder ausgelegt. Wir haben auch Alleinreisende und Paare. Die kommen aber eher zu Beginn oder am Ende der Saison.