Mallorca-Hotelkette Summum schließt strategische Allianz mit Schauinsland-Reisen

Die mallorquinische Hotelkette Summum Hotel Group setzt ihre Expansion fort. Das Unternehmen, das erst Anfang Dezember 2025 den Zusammenschluss mit der Kette BQ Hotels bekanntgegeben hatte, hat am Mittwoch (25.2.) eine Allianz mit dem deutschen Touristikunternehmen Schauinsland-Reisen angekündigt. Konkret besteht die neue Zusammenarbeit zwischen Summum und R2 Hotels, der Hotelkette von Schauinsland. Dadurch stärkt Summum ihre Präsenz auf den Balearen und den Kanaren und nimmt zwölf weitere Häuser in sein Portfolio auf – insgesamt kommt die Gruppe damit auf 46 Hotels und 5.450 Zimmer.

Von den Gästehäusern befinden sich drei auf Mallorca, ein weiteres auf der Insel ist noch in Planung. Die acht weiteren Häuser stehen auf den Kanaren, sieben auf Fuerteventura und eines auf Lanzarote. Die Allianz zwischen dem von Carolina Quetglas und Javier Vich geführten Unternehmen und der deutschen Gruppe soll es R2 Hotels ermöglichen, Prozesse zu optimieren, die Managementkapazitäten zu stärken und neue Expansionsmöglichkeiten zu erkunden, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren.

Gemeinsame Strategie und Qualitätsanspruch

„Wir sind außerordentlich zufrieden, gemeinsam mit absolut vertrauenswürdigen Hotelpartnern ein mittel- und langfristiges Projekt zu entwickeln, um das Wachstum unserer Hotelkette R2 weiter voranzutreiben“, erklärte Gerald Kassner, CEO von Schauinsland-Reisen. „Wir teilen Strategie, Professionalität und Qualitätsanspruch – das erlaubt uns, diese neue Phase mit Stabilität und Ehrgeiz anzugehen.“ Auch die Leitung von Summum Hotel Group betonte die unternehmenskulturelle Nähe beider Unternehmen, die beide familiär geprägt sind.

R2 Hotels und die Muttergesellschaft wollen einen mittel- bis langfristigen Entwicklungsplan vorantreiben, der Expansion, operative Effizienz und Markenstärkung verbindet. Durch das Abkommen mit den Familien Quetglas und Vich erhalten sie Unterstützung in zentralen strategischen Bereichen. Das soll der deutschen Hotelkette helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit in touristisch stark nachgefragten Destinationen auszubauen und ihr Managementmodell weiter zu festigen. /pss