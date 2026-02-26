Saisonstart in Cala Millor auf Mallorca: "Wir machen die ganze Poollandschaft neu", sagt der Chef des Hotels Garbí

Welches Gefühl überwiegt zum Saisonstart? Freude oder Aufregung?

Wir sind ein eingespieltes Team und kennen die Prozedur mit Hotelschließung, Vorbereitung auf die Saison und Wiedereröffnung sehr gut. Aufregung ist da keine mehr. Spaß macht es, die Neuerungen den Gästen zu präsentieren.

Wie ist Ihr Kontakt mit Stammgästen?

Wir haben teilweise sehr persönlichen Kontakt und schicken etwa Weihnachtskarten. Manche von ihnen kommen seit zehn Jahren nicht nur einmal im Jahr, sondern sogar mehrmals. Wir sehen viele Kinder aufwachsen, die mit ihren Eltern kommen und dann später auch ohne ihre Eltern. Andererseits können teilweise Stammgäste, die viele Jahre gekommen sind, aus gesundheitlichen Gründen manchmal nicht mehr anreisen.

Hoteldirektor Bastian Fritsche. / privat

Welche Neuerungen gibt es in Ihrem Hotel dieses Jahr?

Wir sind gerade noch dabei, die Badewannen aus den Zimmern zu nehmen und begehbare Duschen einzurichten. Auch die ganze Poollandschaft machen wir neu. Unser Hotel liegt in der dritten Linie, da brauchen wir unseren attraktiven Garten und den Pool. Der Pool bleibt, aber der gesamte Liegenbereich wird neu gemacht. Dafür haben wir noch etwas Zeit.

Wann ist die Saisoneröffnung?

Wir sind noch eines der Hotels, die am 1. Mai aufmachen und schließen am 31. Oktober.

Warum so eine kurze Saison?

Das ist eine Entscheidung der Hoteleigentümer. Die Rentabilität ändert sich kaum, wenn man einen Monat eher öffnet. Da muss teilweise noch geheizt werden, die Zimmerpreise sind niedrig und die Auslastung nicht so hoch. In den Randmonaten verdient man so gut wie kein Geld, auch wenn man gute Belegungen hat.

Wie hat sich Cala Millor herausgeputzt für die Urlauber?

Das ist sehr positiv, die vergangenen Jahre wurde hier ordentlich investiert. Die Fußgängerzone ist zum Teil neu gemacht worden und die Plätze. Auch die Meerespromenade wird verschönert.

Was erwarten Sie von der Saison?

Ich erwarte eine ähnliche Saison wie 2024 mit sehr guten Buchungszahlen. Urlaub ist vor allem im deutschen Markt weiterhin sehr wichtig. Viele kommen aufgrund der gestiegenen Preise möglicherweise ein, zwei Tage kürzer, aber der Urlauberstrom an sich reißt nicht ab. Auch wenn die Buchungszahlen vielleicht momentan noch etwas verhaltener sind, rechne ich wieder mit einem Rekordjahr.

