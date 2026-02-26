Nach dem Umbau ist vor dem Umbau am Flughafen Mallorca: Das sind die Pläne ab 2027

Weitere Millionen für den Flughafen auf Mallorca: Der spanische Flughafenbetreiber Aena hat am Mittwoch (25.2.) seine Investitionspläne für den Flughafen Son Sant Joan im Rahmen des neuen Flughafen-Strategiepapiers DORA III (2027–2031) vorgestellt. Für den Airport in Palma sind in dem Dokument Investitionen in Höhe von 621,6 Millionen Euro vorgesehen.

Nachdem die Erweiterung des Terminals bereits im vorherigen DORA-Zeitraum (2022–2026) verankert war, sollen in den kommenden Jahren vor allem Maßnahmen im Bereich der Start- und Landebahnen sowie auf der Landseite umgesetzt werden.

Die geplanten Investitionen

Aena weist in dem Strategiepapier darauf hin, dass zwischen 2022 und 2026 rund 424 Millionen Euro in die Modernisierung des Terminalbereichs von Son Sant Joan investiert wurden. Die Bauarbeiten begannen im Oktober 2022 und sollen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Neben der Terminalerweiterung umfassen die Arbeiten die Modernisierung der Module A und D sowie den Bau eines neuen Parkhauses.

Ab 2027 sind weitere Maßnahmen geplant. Im Flugfeldbereich sollen Vorfelder, Start- und Rollbahnbeläge, Rollwege und Fluggastbrücken erneuert werden. Auf der öffentlich zugänglichen Seite sind Änderungen an Parkplätzen, in der äußeren Gestaltung der Terminalbereiche für An- und Abreise sowie die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Parkhausdächern vorgesehen.

Tariferhöhungen geplant

Im Zuge des neuen DORA-Zeitraums plant Aena auch eine Erhöhung der Flughafenentgelte, was nach Einschätzung der Fluggesellschaften zu höheren Ticketpreisen führen dürfte. Für Son Sant Joan schlägt Aena eine durchschnittliche jährliche Erhöhung von 35 Cent pro Passagier vor, für Son Bonet 25 Cent. Die balearische Landesregierung lehnt eine Gebührenerhöhung an den Insel-Flughäfen ab und spricht sich weiterhin sogar für eine Senkung aus.

Für Palma liegt die geplante durchschnittliche jährliche Erhöhung von 35 Cent pro Passagier unter dem von Aena für das gesamte spanische Flughafennetz vorgesehenen Durchschnitt von 43 Cent. Aena begründet die Anhebung mit dem umfangreichen Investitionsprogramm bis 2031. Insgesamt sind für alle spanischen Flughäfen Investitionen von 12,89 Milliarden Euro geplant.

Die Airline-Vereinigung ALA lehnt die Pläne ab und warnt, dass die Fluggesellschaften durch die höheren Gebühren rund 800 Millionen Euro zusätzlich zahlen müssten. Während Aena eine jährliche Erhöhung der Entgelte um 3,8 Prozent beschlossen hat, fordern die Airlines stattdessen eine Senkung um 4,9 Prozent. Andernfalls, so die Ankündigung, müssten Ticketpreise steigen.

Das sind die Pläne für Son Bonet

Am Flugplatz Son Bonet in der Gemeinde Marratxí sind neben der Verlegung des Kontrollzentrums neue Zufahrten und Infrastrukturanbindungen geplant. Darüber hinaus sollen Maßnahmen im Flugfeldbereich umgesetzt werden, darunter die Erneuerung von Belägen, eine Erweiterung der Vorfeldflächen, Verbesserungen am Entwässerungssystem sowie Sicherheitsmaßnahmen wie die Modernisierung der Umzäunung.

Aena hält zudem an seinem Photovoltaik-Projekt in Son Bonet fest. Das Vorhaben ist umstritten, da die Gemeinde Marratxí, Umweltorganisationen und Anwohner befürchten, dass dadurch eine Grünfläche verloren geht. Die balearische Landesregierung hat das Projekt jedoch gebilligt.

So geht es mit dem Strategiepapier weiter

Nach der Billigung durch den Verwaltungsrat von Aena am 17. Februar wurde der DORA-III-Vorschlag an die Generaldirektion für Zivilluftfahrt und an die Nationale Kommission für Märkte und Wettbewerb (CNMC) weitergeleitet.

Verwandte nachrichten

Zudem wird er den Flughafen-Koordinierungsausschüssen der autonomen Gemeinschaften vorgelegt. Die endgültige Genehmigung durch den Ministerrat muss spätestens bis zum 30. September dieses Jahres erfolgen.

Abonnieren, um zu lesen