Nach Chaos-Sommer mit Essen vom Supermarkt: Das Vier-Sterne-Hotel Vell Marí in Can Picafort hat einen neuen Betreiber

Es war ein Sommer zum In-die-Tonne-Treten für das Hotel Vell Marí. Eigentlich sollte das Vier-Sterne-Haus zu Saisonbeginn 2025 komplett renoviert worden sein. Doch die Arbeiten verzögerten sich und plötzlich war kein Platz für die vielen Urlauber, die zum Saisonbeginn gebucht hatten. Die Folge: Sie wurden in andere Hotels umgebucht. Und dem Vell Marí entgingen die Einnahmen.

Die Situation eskalierte immer weiter. Gehaltszahlungen an die Mitarbeiter blieben aus. Lieferanten wurden nicht bezahlt, sodass die Hotelköche im Lidl einkaufen mussten, um den Gästen überhaupt etwas vorsetzen zu können. Mitte September schloss das Hotel. Ein unrühmliches Ende für das eigentlich angesehene Haus.

Die neuen Betreiber

Nun soll es einen Neustart geben. Wie das Branchenportal "Hosteltur" berichtet, übernimmt die Kette Hoteles Globales unter dem Namen Caprice Hotels das Gästehaus. Das Unternehmen hat gute Karten, dass es ein Erfolg wird. Das Haus lockt unter anderem mit einem weitläufigen Gelände und mit dem Umstand, dass die über 200 Hotelzimmer mittlerweile komplett renoviert worden sind. Caprice unterhält in diesem Jahr dann vier Hotels auf Mallorca, drei von ihnen im Norden der Insel und eines in Cala Bona im Inselosten.