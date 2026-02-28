Neuer Rekord: So viel Geld gaben ausländische Touristen im vergangenen Jahr für ihren Mallorca-Urlaub aus

Ausländische Urlauber haben auf den Balearen nie zuvor so viel Geld ausgegeben wie im Jahr 2025. Das geht aus einer Studie der balearischen Generaldirektion für Wirtschaft und Statistik hervor. Demnach erreicht die gesamte touristische Ausgabenhöhe im vergangenen Jahr 23.406 Millionen Euro - 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Pro Kopf gaben die Touristen auf Mallorca und den Nachbarinseln durchschnittlich 1.228 Euro (+2,9 Prozent) aus, an einem Tag waren es durchschnittlich 198 Euro pro Person (+5,7 Prozent).

Weniger spanische Urlauber

Allerdings verlangsamt sich das Wachstum der Touristenzahlen (+1,7 Prozent), was durch den leichten Anstieg der internationalen Besucher (+2,6 Prozent auf 15,7 Millionen) und den Rückgang der nationalen Touristen (-2,3 Prozent auf 3,3 Millionen) erklärt wird. Dabei sind laut der Studie allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Inseln festzustellen: Auf Menorca stieg die Anzahl spanischer Urlauber um 4,5 Prozent an, auf Mallorca ging sie um 0,6 Prozent zurück.

Weitere Wirtschaftsfaktoren

Gleichzeitig stieg das Bruttoinlandsprodukt der Balearen laut Daten des spanischen Statistikinstituts INE im Jahr 2024 um 4,2 Prozent und liegt damit vier Jahre in Folge über dem spanischen Durchschnitt (+3,5 Prozent).

Auch die Beschäftigungsrate steigt auf den Balearen stetig an. Im Januar 2026 lag sie um 2,5 Prozent höher als im Januar 2025. Zudem flache die Inflation auf den Balearen dankt sinkender Strom- und Kraftstoffpreise laut der Studie weiter ab. /somo