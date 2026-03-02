"Angenehm ohne die vielen Menschen": So genießen die ersten Urlauber an der Playa de Palma die Ruhe vor dem Sommer

Erster März: Dia de les Illes Balears. Und ironischerweise zugleich Auftakttag der Tourismussaison auf den Balearen. In der ersten Meereslinie der Palma de Playa brummte der wichtigste Wirtschaftsmotor der Inseln – bereits geölt und bereit, Urlauber aus der ganzen Welt zu empfangen – am Sonntag zaghaft auf. Viele Hotels und Lokale hatten noch geschlossen. Einige sind dabei, die letzten Details vor ihrer Wiedereröffnung fertigzustellen, während andere schon in den frühen Morgenstunden die Rollläden hochzogen. An Kunden fehlte es nicht, auch wenn es nicht viele waren. Einige von jenen, die beschlossen, in der Gegend spazieren zu gehen, konnten die angenehme Stille genießen, die vor dem Meer herrschte, begünstigt durch die vorübergehende Schließung von Orten wie dem Megapark.

„Wir sind schon zu anderen Gelegenheiten nach Mallorca gekommen, aber dieses Jahr wollten wir etwas früher reisen, nicht im Sommer, um es etwas ruhiger zu haben“, erzählt Sonia Muñoz, Rentnerin aus Teruel in Zentralspanien, die in Begleitung ihres Mannes und eines befreundeten Paares entspannt am Meer entlangspaziert. „Der Tag spielt nicht mit, aber wir kommen gerade von einer kleinen Terrasse, und es ist sehr angenehm ohne die vielen Menschen“, erklärte die Frau aus Teruel und fasste mit ihren Worten die Sehnsucht vieler Inselbewohner zusammen.

Urlauber an der Playa de Palma, hier beim Strandspaziergang im Februar. / Nele Bendgens

Untergebracht in einem Drei-Sterne-Hotel wussten beide Paare nicht, dass am 1. März, die Urlaubssaison auf der Inselgruppe begann. „Stell dir vor, die Tickets waren genauso günstig, und wir wussten es nicht einmal. Es war zwar nicht ganz so einfach, eine Unterkunft zu finden, aber mein Sohn hat uns geholfen, und so kompliziert war es dann am Ende auch nicht“, berichtet sie. Bei dieser Gelegenheit, erzählt Muñoz, haben sie die Reise auf eigene Faust geplant, ohne Vermittler oder Agenturen: „Wir wollten ein bisschen frei sein, gut essen und uns ausruhen. Nichts weiter.“ Sie werden am Ende dieser Woche aufs spanische Festland zurückkehren.

Die Entsaisonalisierung des deutschen Marktes

Nur wenige Meter von einer Diskobar entfernt, die kurz vor der Eröffnung zu stehen scheint, suchen Marie Weber und Jan Koch eine Bar, in der sie sich setzen und ein Bier trinken können. Dieses deutsche Rentnerehepaar kehrt zum dritten Mal in Folge nach Mallorca zurück. Drei Reisen, erklärt Koch, „im selben Hotel, mit derselben Fluggesellschaft, aber zu unterschiedlichen Terminen“. Bei den zwei vorherigen Gelegenheiten besuchten sie die Insel Anfang September, zum Anfang vom Ende der Saison, aber diesmal wollten sie etwas anderes.

„Dieses Klima ist für uns bereits gut, verglichen mit der Kälte unseres Landes. Wir suchten nicht die Ruhe, die wir in dieser Gegend vorgefunden haben, aber wir wissen sie zu schätzen“, erzählt Weber, während ihr Mann nach einem freien Tisch in einer kleinen Bar in erster Linie fragt. „Wir haben Freunde, die ebenfalls darüber nachdenken, im März zu kommen, etwas vor dem Sommer, weil sie die Insel bereits kennen und sie auf eine andere Weise sehen wollen“, fügt sie hinzu.

Der deutsche Markt, wichtigstes Standbein des balearischen Tourismussektors, zeigt erste Anzeichen einer Entsaisonalisierung. Das erwähnte bereits Guillem Ginard, Tourismus-Dezernent im Inselrat, bei der Präsentation des Fahrplans für die am Dienstag startende ITB in Berlin, und die Aussagen von Weber und Koch bestätigen es. „Ich weiß nicht, ob alle anfangen werden, dasselbe zu machen wie wir, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht und andere Dinge sucht, dann ist diese Zeit jedenfalls mehr als perfekt“, bekundet das Paar.

"Wir werden dasselbe machen wie im Sommer"

Sarah López und Antonio Greco, Italiener in den Zwanzigern, die eine Woche an der Playa de Palma untergebracht sind, senken das Durchschnittsalter der Befragten und bieten eine andere Perspektive früher Urlauber. „Wir haben ein Auto gemietet und einen Plan erstellt, um nach Deià, Valldemossa, Alcúdia und andere Orte der Insel zu fahren. Ins Wasser werden wir wohl nicht gehen, aber wir werden dasselbe machen wie im Sommer: ausgehen, Restaurants besuchen und eine gute Zeit haben“, erklärt Greco.

Die beiden hatten die Reise im Voraus geplant und ausreichend dafür gespart: „Wir wissen, dass es nicht der günstigste Ort ist, aber wir wollten kommen. Auf Instagram und TikTok haben wir Fotos und Videos der Insel gesehen, aber wir hatten Angst, dass es sehr überfüllt sein würde, wie es an manchen Orten in Italien passiert.“ Deshalb hätten sie dieses Datum gewählt, um „nicht mit so vielen Menschen zusammenzutreffen“.

Die erste Merereslinie der Playa de Palma scheint ohne laute Musik und das Gedränge, das die Gegend gewöhnlich im Sommer ausmacht, ein anderer Ort zu sein. Das Leben der Anwohner bleibt auch jetzt auf die zweite und dritte Linie konzentriert, und in diesen Tagen wird man beobachten können, wie die geschätzte Ruhe nach und nach verschwindet. „Offensichtlich wollen wir nicht stören, wir betrachten uns als sensibilisiert für das Thema Tourismus, weil wir in unserem Land sehr darunter leiden, aber letztlich hören wir nicht auf, Urlauber zu sein. Abgesehen von unserer Reiseidee ist das der Grund, weshalb wir jetzt gekommen sind“, merkt López an, die sich als verantwortungsbewusste Besucherin versteht.

Der März beginnt so mit einem anderen Bild als dem, das die kommenden Monate prägen wird. Weniger Lärm, mehr Raum und Urlauber, die eine andere Art suchen, auf der Insel zu sein. Die Saison beginnt ohne Schrillheit, fast auf Zehenspitzen, aber mit der Gewissheit, dass das Getriebe bereits in Gang ist und dass sich, wie jedes Jahr, der Rhythmus von Mallorca wieder beschleunigen wird. /bro

