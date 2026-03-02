Mallorca setzt auf Kultur als Zugpferd bei der ITB in Berlin

Die Balearen beteiligen sich vom 3. bis 5. März an der ITB in Berlin, der wichtigsten Tourismusmesse für den deutschen Markt. Sie rücken dabei die Kultur als zentrales Differenzierungsmerkmal in den Mittelpunkt, wie auch als Motor zur Entsaisonalierung und als Pfeiler eines nachhaltigeren und stärker diversifizierten Tourismusmodells.

Wie die Landesregierung am Montag (2.3.) mitteilte, wird der Auftritt der Inselgruppe von der Agentur für Tourismusstrategie der Balearen (AETIB) koordiniert. Sie betreut einen 705 Quadratmeter großen Stand, der mit EU-Geldern aus dem Next-Generation-Fonds finanziert wird.

Zehn Gemeinden und sechs Mitausteller aus der Tourismusbranche

Unter dem Motto „Illes Balears, donde late la cultura“ (auf Deutscha etwa: „Balearen, wo das Herz der Kultur schlägt“) vereint der Messestand die Inselräte von Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera sowie zehn Gemeinden und sechs private Mitaussteller aus der Branche. Zu diesen zählen unter anderem Meliá Hotels, Zafiro Hotels und Universal Beach Hotels.

Am Dienstag stellt die Landesregierung die Präsentation „Kultur als Schlüssel zur Entzerrung der Saison“ vor. Zudem werden Initiativen wie der digitale Zwilling des balearischen Tourismus, eine virtuelle Nachbildung des touristischen Geschehens auf den Inseln, präsentiert. Im Kulturbereich wird die im April in Palma stattfindende internationale Kunstmesse Art Cologne vorgestellt werden.

Auf der institutionellen Agenda stehen außerdem am 4. März Treffen mit führenden deutschen Reiseveranstaltern wie TUI, Alltours, DER Touristik, Schauinsland Reisen sowie dem Branchenverband DRV. Dabei sollen die Perspektiven für die Saison 2026 analysiert und die Positionierung der Nebensaison in diesem strategisch wichtigen Markt weiter gestärkt werden.

Balearen kommen auf den Teller

Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt der Balearen wird zudem ein enogastronomisches Programm präsentieren, um lokale Produkte und den Primärsektor zu bewerben. Geplant sind Verkostungen mit Erzeugnissen aller Inseln, begleitet von Weinen der verschiedenen Herkunftsbezeichnungen und geschützten geografischen Angaben der Balearen.