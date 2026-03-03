"Eines der außergewöhnlichsten Reiseziele Europas": Das sind die beliebtesten Tui-Hotels auf Mallorca 2026

Mallorca steht im neuen Tui-Ranking „Top 100 Hotels 2026“ erneut im Fokus: Die Insel führt die Auswahl mit mehr als zehn ausgezeichneten Hotels an – von kleinen Boutique-Unterkünften bis hin zu beliebten Resort-Klassikern. Damit bestätigt Mallorca nach Darstellung von Tui seine Position als eines der außergewöhnlichsten Reiseziele Europas.

Mit den „Top 100 Hotels 2026“ präsentiert der Reisekonzern die nach eigenen Angaben außergewöhnlichsten Urlaubserlebnisse aus dem globalen Portfolio. Die Auswahl repräsentiere das beste Prozent aller Hotels im Tui-Programm.

Urteil der Gäste entscheidend

Entscheidend für die Auszeichnung ist laut Mitteilung allein das Urteil der Gäste. Prämiert werden Partner, die kontinuierlich mit exzellentem Service, herzlicher Gastfreundschaft und beeindruckenden Aufenthalten überzeugen.

Die Bekanntgabe der Top 100 erfolgte im Vorfeld der Tui Global Hotel Awards am Montag (2.3.), bei denen die herausragendsten Hotels offiziell geehrt wurden. Tui-Group-CEO Sebastian Ebel bezeichnete die Top 100 als „das Allerbeste der internationalen Hotellerie“.

Diese Hotels von der Insel haben es ins Ranking geschafft