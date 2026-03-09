Kurioser Name: Was hat es mit dem Mietwagenanbieter Sicily by Car auf Mallorca auf sich?

Wer regelmäßig die Flughafenautobahn in Richtung Innenstadt von Palma fährt, dem dürfte das überdimensionale Schild und die Fahnen mit der Aufschrift "Sicily by Car" in Höhe des Gewerbegebiets Son Malferit schon aufgefallen sein. Nanu, falsche Insel, denkt man sich unweigerlich. Aber nein, Sicily by Car ist ein neuer Mietwagenanbieter mit Ursprung Sizilien, der gerade kräftig expandiert. 1963 gründete Tommaso Dragotto in Palermo die Mietwagenfirma mit gerade einmal vier Autos: zwei Fiat 500, einem Fiat 1100 und einem Fiat 1300. Bis vor kurzem war die Firma auf Italien beschränkt.

Erst in der letzten Zeit ist das Unternehmen deutlich gewachsen und ist inzwischen auch außerhalb des Heimatmarktes unterwegs. Demnächst müsste wohl der Name der Firma überdacht werden, wenn das Wachstum anhält. Allerdings ist der Marktanteil des Unternehmens bisher nur in Italien bedeutend. "Vor allem in Italien macht Sicily by Car schon einen signifikanten Anteil der Buchungen aus", sagt Frieder Bechtel, der Pressesprecher des Vergleichsportals billiger-mietwagen.de, das inzwischen auch immer häufiger Fahrzeuge der Italiener vermittelt.

Expansion in mehrere Länder

Im Juli 2025 hat die Firma, deren Hauptsitz sich inzwischen in Bozen (Südtirol) befindet, nun auf Mallorca aufgeschlagen. Zeitgleich expandierte sie auch nach Portugal und baute sich so auf der iberischen Halbinsel eine eigene Gesellschaft auf. Darüber hinaus ist der Mietwagenanbieter inzwischen auch an anderen Orten in Europa außerhalb Italiens vertreten. So etwa am Wiener Flughafen, in Frankreich, Polen und Malta.

Sicily by Car scheint sich die Expansion einiges kosten zu lassen. Ende Januar 2026 vermeldete das Unternehmen dann die 100-prozentige Übernahme des spanischen Mietwagenanbieters Keygo Rent in Alicante. Das sei eine "strategische Operation", die Sicily by Car ermögliche, die Expansionspläne in Europa weiterzuverfolgen und nun auch auf dem spanischen Festland zu operieren.

Branchenkenner gehen davon aus, dass die starke Expansion von Sicily by Car damit zusammenhängt, dass das Unternehmen 2023 an die Börse gegangen ist. Auskünfte der Firma gegenüber der MZ gab es bisher nicht. Eine Anfrage bei der Leiterin der Niederlassung auf Mallorca wurde zunächst nicht beantwortet.

Großer Unterschied bei Bewertungen

"Was die Kundenbewertungen angeht, zeigt sich bei dem neuen Anbieter eine auffällige Diskrepanz zwischen dem Stammland Italien und der Niederlassung auf Mallorca", sagt Frieder Bechtel. Während Sicily by Car in Italien selbst weitgehend als seriöser Anbieter wahrgenommen wird und bei Kundinnen und Kunden deutlich besser abschneidet als die meisten anderen Mietwagenfirmen, gibt es für Mallorca bereits zahlreiche negative Kritiken. Bei fast 45.000 Bewertungen hat das Unternehmen in Italien auf der Plattform Trustpilot eine Durchschnittsnote von 4,4 bei der möglichen Höchstnote 5.

68 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer vergeben die Bestnote, in letzter Zeit sind allerdings einige negative Kommentare dazugekommen, die sich über hohe Kautionen und Zusatzversicherungen aufregen, die die Verkäufer ihnen bei der Abholung der Autos aufschwatzen. Wenn man bei Google nur die Mallorca-Bewertungen anschaut, gibt es nur 2,8 Punkte bei möglichen 5.

Die Kunden beklagen vor allem die mangelhafte Beschilderung am Flughafen, um den Shuttle-Bus zu finden, der zwischen dem Firmensitz in Son Malferit und Son Sant Joan pendelt. Auch unfreundliche Mitarbeiter oder Zusatzversicherungen werden kritisiert. Dafür sind die Preise auf der Website sehr human. Für eine Woche zwischen dem 18. und dem 25. März gibt es auf Mallorca derzeit Mietwagen ab 32,20 Euro für die gesamte Zeit.

