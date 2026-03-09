Mallorca startet früh in die Saison: 73 Prozent der Unterkünfte in Calvià öffnen Anfang April

Mit Ostern Anfang April startet in Calvià offiziell die Tourismussaison. Wie die Gemeinde am Freitag (6.3.) mitteilte, werden zu diesem Zeitpunkt 73 Prozent der Beherbergungsbetriebe – darunter Hotels, Landhotels und Aparthotels – geöffnet und vollständig betriebsbereit sein. Konkret handelt es sich um 154 von insgesamt 211 erfassten Unterkünften.

Bei knapp 61.000 Betten im Gemeindegebiet stehen damit zu Ostern rund 47.000 Schlafplätze zur Verfügung, also 77 Prozent des Gesamtangebots. Die Gemeindeverwaltung betont, dass eine derart frühe Öffnung von 154 Betrieben „nur bei bereits bestätigter Nachfrage möglich“ sei. Die gute Auslastung sei ein Zeichen für das große Vertrauen von Reiseveranstaltern und Direktkunden in Calvià als verlässliches Reiseziel zu Ostern 2026. Grundlage dafür seien auch die hohe Zufriedenheit der Urlauber und die starke Wiederkehrerquote.

Viel Vertrauen und wiederkehrende Besucher

Bürgermeister Juan Antonio Amengual erklärte nach seiner Rückkehr von der Tourismusmesse ITB in Berlin, man habe dort „erneut das Vertrauen der Quellmärkte festgestellt – jetzt in Deutschland, und bereits vor einigen Monaten im Vereinigten Königreich“. Dieses Vertrauen ermögliche es Calvià, die Saison an beiden Enden zu verlängern – im Frühjahr ebenso wie im Herbst.

„In diesem Jahr fällt Ostern auf einen sehr frühen Termin, und dennoch ist das Hotelangebot mehrheitlich verfügbar und bereits angelaufen“, sagte Amengual. Er zeigte sich zudem überzeugt, dass auch das ergänzende Freizeit- und Dienstleistungsangebot mithalten werde. „Es ist eine sehr gute Nachricht, die Saison verlängern zu können – noch besser ist es aber zu zeigen, dass wir dafür bereit sind.“

Von den 46.855 zu Ostern verfügbaren Betten entfallen 33.911 auf 98 Hotels, 11.839 auf 44 Aparthotels sowie 1.105 auf 12 Hostels und Agroturismos. In den wichtigsten Urlaubszonen öffnen dabei 65 Betriebe in Palmanova, Magaluf und Cala Vinyes, 48 in Peguera und Cala Fornells sowie 27 in Santa Ponça.

Vor allem Vier- und Fünf-Sterne-Hotels

Nach Angaben des Rathauses öffnen vor allem größere und höherklassige Hotels besonders früh. Später in die Saison starten dagegen meist Unterkünfte, die derzeit noch renoviert werden, sowie kleinere Hostels, Agroturismos und Aparthotels.

Auffällig ist zudem, dass den Saisonauftakt klar das Luxussegment und das Angebot im oberen Mittelfeld prägen. Fast 28.400 Betten entfallen auf Vier- und Fünf-Sterne-Hotels. Das entspricht 60,7 Prozent des verfügbaren Angebots. Für die Gemeinde ist das ein weiterer Beleg dafür, dass sich Calvià als Reiseziel mit höherer Wertschöpfung weiter etabliert: Gerade die hochwertigeren Häuser seien besonders dynamisch und öffneten zuerst.

Ende Februar in Santa Ponça: Sonne, Strand und noch etwas Ruhe / Nele Bendgens

Beliebte Urlauberhochburgen in der Gemeinde

Die Achse Palmanova–Magaluf–Cala Vinyes bleibt dabei einer der wichtigsten touristischen Motoren des Gemeindegebiets. Mehr als 52 Prozent aller geöffneten Betriebe – also 65 von 154 – befinden sich an diesen Orten. Auf Peguera und Santa Ponça stehen weitere 18.547 Betten zur Verfügung.

Im Vergleich der Jahre 2025 und 2026 zeigt sich in Calvià ein deutlicher Trend zu mehr Angebot und einem früheren Saisonstart – obwohl Ostern 2026 früher liegt, nämlich bereits Anfang April, während das Fest 2025 erst auf den 13. April fiel. So stehen 2026 insgesamt 2.640 Betten mehr zur Verfügung, was einem Plus von sechs Prozent entspricht. Auch die Zahl der geöffneten Betriebe steigt: von 148 im Jahr 2025 auf 154 im Jahr 2026.

Die Gemeinde hebt hervor, dass diese Entwicklung besonders bemerkenswert sei, weil ein früher Ostertermin die Öffnung von Saisonhotels in der Regel erschwere. Calvià habe seine operative Kapazität jedoch nicht nur gehalten, sondern sowohl bei der Zahl der verfügbaren Betten als auch bei den geöffneten Hotels weiter ausgebaut.