Aus für Mallorca-Molkerei Agama: Regierung fordert Subventionen in Höhe von 1,1 Millionen Euro zurück

Nach der Anfang März bekanntgegebenen Schließung der größten mallorquinischen Molkerei Agama drohen dem Eigentümer, dem katalanischen Getränkekonzern Damm, finanzielle Konsequenzen. Wie Landwirtschaftsminister Joan Simonet am Dienstag (10.3.) bekanntgab, wird die Balearen-Regierung die Rückzahlung einer Subvention in Höhe von 1,1 Millionen Euro fordern.

Nach Angaben des Politikers waren die Gelder für einen Modernisierungsplan bewilligt worden, den das Unternehmen umgesetzt und Ende 2024 abgerechnet habe. Zu den Konditionen gehörte jedoch die Bedingung, die Tätigkeit über einen Zeitraum von fünf Jahren aufrechtzuerhalten.

Versprechen gebrochen

Agama gehört seit Februar 2017 zu Damm, als der Konzern den vorherigen Eigentümer Comercial Bordoy aufkaufte. Simonet warf den Katalanen vor, damals zahlreiche Versprechen gegeben zu haben, unter anderem die Marken beizubehalten und die Vereinbarungen mit den Milchbauern fortzuführen. Tatsächlich sei dies anders gekommen. Als Beispiel nannte der konservative Politiker den mallorquinischen Kultkakao Laccao. Dieser wird seit drei Jahren fast komplett in Katalonien hergestellt, obwohl dies nur eine zwischenzeitliche Maßnahme sein sollte.

Darüber hinaus habe sich das Unternehmen nach seinen Worten „nicht einmal“ für das Programm zur Belieferung der Schulen auf den Balearen mit Milch beworben. Auch Bitten einiger Hoteliers, von Damm mit Milch beliefert zu werden, seien unerfüllt geblieben.

Wie geht es mit den Milchbauern weiter?

Derweil ist unklar, wie es mit den Milchbauern auf Mallorca weitergeht. Simonet erklärte, das Ministerium habe ein Modell für eine öffentlich-private Genossenschaft vorgelegt, an der sich die Balearen-Regierung mit bis zu 30 Prozent hätte beteiligen können. Ein privater Investor sei gefunden worden, wenn auch nur mit Schwierigkeiten. Die Viehzüchter hätten das Projekt jedoch abgelehnt, weil sie andere Zukunftsvorhaben verfolgten, die von der Regierung ebenfalls unterstützt werden sollten.

Damm hatte vergangene Woche das Aus für Agama bekanntgegeben. Die Entscheidung kam nicht überraschend, der Betrieb galt seit längerem als defizitär. Der Konzern verärgerte die betroffenen Bauern dann aber mit einer weiteren Entscheidung zusätzlich. Denn ursprünglich hatte man den Milchbauern zugesagt, ihre Erzeugnisse bis Ende September abzunehmen. Dies hätte den Landwirten die Möglichkeit gegeben, sich in Ruhe nach anderen Abnehmern umzuschauen. Dann aber legte Damm das Ende auf Ende März vor.

