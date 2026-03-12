Vergabe-Krimi auf Mallorca beendet: Die Playa de Palma hat einen neuen Betreiber

Der neue Betreiber der Playa de Palma steht fest. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hat das Rathaus die Konzession an das Unternehmen Marportsunbeach Mallorca vergeben. Die Firma gewann zudem den Auftrag für den Betrieb des Stadtstrands Can Pere Antoni. Die Bewirtschaftung von Cala Estància wird ab 1. April von der Firma Playa Ivi Mar übernommen. In Cala Major ging die Konzession an die Firma Beach I Oci.

Zweifel an Konzessionisten

Für Kontroversen dürfte die Konzession für Ciutat Jardí sorgen. Hier war die Firma Spago Mallorca Real Estate der einzige Bewerber, der alle Kriterien erfüllte. Demnach bekam sie den Auftrag. Hinter dem Unternehmen steht jedoch Nicolau C. Dieser hatte in der Vergangenheit bereits in anderen Gemeinden die Bewirtschaftung der Strände übernommen – und teilweise verbrannte Erde hinterlassen. In Calvià schuldet er der Gemeinde immer noch zwei Millionen Euro aus nicht entrichteten Konzessionsgebühren für die Strände in Santa Ponça und Magaluf. In der Gemeinde Son Servera stehen Zahlungen in Höhe von einer Million Euro aus.

Die für die Vergabe der Konzessionen zuständige Stadträtin Mercedes Celeste erklärte am Mittwoch (11.3), dass sie über die Vorfälle in den anderen Gemeinden nicht informiert war, da C. dort mit anderen Firmen aktiv gewesen war. Dennoch gebe es keinen Anlass, nicht mit der Konzessionsvergabe fortzufahren. "Wir werden von allen Konzessionsnehmern die Einreichung der notwendigen Dokumente und die Zahlung der Kautionen verlanden. Es gibt aus unserer Sicht keine Hinweise darauf, dass eine der Firmen dies nicht leisten kann", so die konservative Politikerin. Celeste gab derweil zu, dass ein Nichterfüllen der Vertragsbedingungen durch einen Konzessionsnehmer einen "schweren Rückschlag darstellen würde", drückte aber zugleich die Hoffnung aus, dass "alles gut wird".

Höhere Preise

Das Rathaus Palma hatte den Betrieb der fünf Strände Ende vergangenen Jahres ausgeschrieben, nachdem die Konzession an den bisherigen Betreiber Mar de Mallorca mehrere Male verlängert wurde. Für Aufsehen sorgte bei Bekanntgabe der Bedingungen, dass die Stadt eine teilweise deutliche Anhebung der Preise für die Dienstleistungen vorsieht. Dies sorgte für Kritik von Umwelt- und Verbraucherschützern. Die Betreiber sind ab 1. April für Reinigung, Instandhaltung, Barrierefreiheit sowie die Bewirtschaftung mit Liegen und Sonnenschirmen verantwortlich.

