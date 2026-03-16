Rafael Nadal steigt in die Nautik-Branche ein: Mallorcas Tennisheld vermarktet Ankerplätze für Megayachten

Mallorcas Tennisheld Rafael Nadal ist auch nach dem sportlichen Karriereende umtriebig. Wie die spanische Zeitung "El Confidencial" nun berichtete, steigt der 39-Jährige in die Nautik-Branche ein. Konkret erwarb der Mallorquiner Anteile an einer Firma, die Sporthäfen betreut und Ankerplätze für Megayachten vermarktet.

Mit seiner Holding-Gesellschaft "Aspemir" ist Nadal nun Kleinaktionär bei "Ocean Platform Marinas" (OPM). Das Unternehmen entwirft und bewirtschaftet Ankerplätze für die großen Luxusboote. OPM ist bereits auf Ibiza und in Málaga aktiv, will aber in den kommenden Jahren entlang der spanischen Küsten expandieren.

Verbindungen in Málaga geknüpft

Zu Nadals künftigen Geschäftspartnern zählen OPM-Chef José Luis Almazán, die ibizenkische Familie Matutes, die Anteile genauso wie der Unternehmer Domingo de Torres hält. Laut "El Confidencial" vermittelte die Maklerin Sierra Blanca, mit der Nadal in Málaga einen weiteren Ableger seiner Tennisakademie plant, den Kontakt. Kurioserweise spielte der Ex-Profi 2024 im Rahmen des Davis Cups dort auch sein letztes Match.

Seit seinem Karriereende ist Rafael Nadal immer wieder als Zuschauer und Ehrengast bei den Turnieren der ATP-Tour aufgetaucht. Ansonsten kümmert er sich um seine Frau, seine zwei Kinder und die vielen Geschäfte. Neben der Tennisakademie betätigt sich der Mallorquiner unter anderem als Hotelier und Gastronom. Die Nautik ist für den 39-Jährigen nicht nur das künftige Arbeitsleben, er zeigte sich in der Vergangenheit auch immer wieder im Urlaub auf der Yacht an den mallorquinischen Küsten.

In sein Netzwerk aus Geschäften ist die ganze Familie eingeflochten. Seine Schwester leitet stellvertretend die Tennisakademie in Manacor, seine Frau die Stiftung in Palma, die sich um benachteiligte Kinder kümmert. Onkel Toni war früher der Cheftrainer der Akademie, ist nun aber als Sportdirektor bei den Mallorca Championships eingespannt.