Protest auf Mallorca: Anti-Tourismus-Graffiti an neuem Wellness-Studio von deutscher Influencerin in Palma

Noch nicht einmal einen Tag nach der offiziellen Eröffnung prangte schon der Protest an der Fassade eines neuen Wellness-Studios in Palmas Einwandererviertel Pere Garau . Das "So Mallorca" an der Plaça de les Columnes hatte am Samstag (21.3.) zum ersten Mal seine Türen für Besucher geöffnet. Keine 24 Stunden später wurden die Wände des neuen Studios mit Parolen wie "weniger Tourismus" und "mehr Nachbarschaft" beschmiert.

Projekt von deutscher Influencerin

Das "So Mallorca" ist ein Projekt der deutschen Influencerin Soraya und lockte Besucher am Samstag (21.3.) mit "kostenlosen Yoga-, Pilates- und Lagree-Kursen, Atemübungseinheiten, und Vorträgen der Community, DJ, Matcha und Getränken“. Zahlreiche deutsche und auch spanische Influencer waren dafür zur Eröffnung an der sogenannten Plaça de les Columnes, Ecke Carrer Nuredduna gekommen. Die Preise für die angebotenen Yogakurse liegen bei 220 Euro für 10 Stunden, fünf Stunden Lagree gibt es für 165 Euro. Das Studio bietet außerdem diverse Wellnessbehandlungen.

Kritik an den Schmierereien kamen vom Nachbarschaftsverband von Pere Garau: „Wir sind uns bewusst, dass es unterschiedliche Meinungen über die Entwicklung der Umgebung und über Themen wie den Tourismus geben kann. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass solche Aktionen nicht zum Zusammenhalt im Viertel beitragen, sondern es vielmehr herabsetzen. Das ist kein Protest, sondern Vandalismus." Der Verband plädierte auf "Respekt, Zusammenleben und Dialog".

Auch Nael Falo von der Stadtteil-Initiative "Flipau amb Pere Garau" bedauerte den Vorfall. Allerdings steht er wie auch andere im Viertel der Eröffnung sehr kritisch gegenüber. "Mit der Umwandlung des Carrer Nuredduna in eine Fußgängerzone sahen wir bereits eine Transformation, Elitisierung und Touristifizierung voraus. Das hier aber übertrifft alle unsere Befürchtungen", sagte er der MZ.

Die Schmiereien am neuen Wellness-Studio "So Mallorca" in Pere Garau. / Asociación de Vecinos de Pere Garau

Pere Garau von Gentrifizierung betroffen

Pere Garau gehört in Palma zu den Stadtvierteln, die derzeit am meisten von Gentrifizierung betroffen ist. In letzter Zeit sind auch daher die Preise auf dem Immobilienmarkt stark gestiegen. Tatsächlich werden in der Umgebung des Carrer Nuredduna bereits Wohnungen für über eine Million Euro zum Verkauf angeboten.