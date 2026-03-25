Upgrade auch für Urlaubsort Colònia de Sant Jordi: Diese Verbesserungen plant der Inselrat in der Gemeinde Ses Salines

Mallorcas Inselrat wird mehr als 3,3 Millionen Euro in mehrere touristische Verbesserungsprojekte im Gemeindegebiet von Ses Salines investieren. Guillem Ginard, Tourismusdezernent im Inselrat, hat sich kürzlich mit dem Bürgermeister der Gemeinde, Pedro Mas, und weiteren Regierungsmitgliedern getroffen. Bei dem Treffen sprachen die Verantwortlichen über die vom Inselrat finanzierten Vorhaben.

Ginard betonte dabei, dass Ses Salines klar auf den Sporttourismus setze – mit strategischen Projekten, die zur Diversifizierung des touristischen Angebots beitragen. Die Initiativen würden nicht nur für Urlauber Verbesserungen bringen, sondern auch die Lebensqualität der Einwohner steigern.

Geplant sind drei Verbesserungsprojekte, für die eine Gesamtinvestition von 3,37 Millionen Euro notwendig ist. Finanziert werden sie mit europäischen Mitteln sowie vom Inselrat über den Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

Zwei Projekte in Ses Ramones und eine sanierte Fußgängerpromenade

Zwei der drei Projekte haben einen Bezug zum Sporttourismus und kommen in der öffentlichen Sportanlage in Colònia de Sant Jordi zum Tragen. Auf dem Gelände soll es etwa ein Fitnessstudio und instand gesetzte Pádel-Felder geben. Zudem soll die Zuschauertribüne verbessert werden. Für die Modernisierung der Anlage ist eine Investition von 2,55 Millionen Euro notwendig. Weitere 800.000 Euro sollen in die bereits abgeschlossene Verbesserung der Wege für Fußgänger in der Salinenzone fließen.

Auch die Anlage des Polideportivo Ses Ramones soll verbessert werden. / Inselrat

Parallel dazu hat die Gemeinde zwei weitere Initiativen auf den Weg gebracht, die über die Ausschreibung von Hilfen in der Gemeinde mit einem Budget von 25.000 Euro finanziert wurden. Dabei wurden Routen für Schnorchel-Ausflüge geschaffen, um die Küstenbereiche aufzuwerten. Außerdem wurde die Beschilderung von Sehenswürdigkeiten im Gemeindegebiet verbessert.

Bei seinem Besuch setzte sich Ginard auch mit Vertretern des örtlichen Hotelierverbands zusammen. So sollten Letztere noch vor Beginn der anstehenden Tourismussaison ihre Anliegen und Wünsche äußern können. /sw