Die Ballermann-Saison ist gerettet: Die Playa de Palma bekommt ihr Mäuerchen zurück

Die Stadt Palma hat mit dem Wiederaufbau des bei Urlaubern beliebten Mäuerchens an der Playa de Palma begonnen. Wie das Rathaus am Mittwoch (15.4.) bekannt gab, werden entlang des Strandes insgesamt 1.650 Meter Mauer installiert. Die Arbeiten haben auf Höhe des Balneario 13 begonnen und werden in Richtung Arenal fortgesetzt.

Die Mauer war im Zuge der Arbeiten zur Rekonstruktion und Reparatur des Regenwasserauffangbeckens sowie zur Erneuerung der Beleuchtung in erster Meereslinie der Playa de Palma entfernt worden. Nachdem diese Maßnahmen nun fortgeschritten sind, werden die Mauerelemente neu gefertigt und aufgestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie mit Stein verkleidet werden. Die Maßnahme wird mit europäischen Mitteln finanziert. Die Fertigstellung ist für diesen Sommer geplant.

Das Mäuerchen kehrt an die Playa de Palma zurück. / Rathaus Palma

Sandfänger und Sitzgelegenheit

Bei Urlaubern ist das Mäuerchen als Sitzgelegenheit bedient. Anwohnern und Unternehmern war sie lange ein Dorn im Auge, weil dort Saufgelage stattfanden. Seit das Mäuerchen im vergangenen Jahr aber ab Ende 2024 an einigen Stellen abmontiert wurde, zeigte sich ihre eigentliche Funktion: als Sandfänger bei Wind. Dort, wo die Mauer fehlte, wurde der Sand regelmäßig auf die Promenade gefegt.

So fordern unter anderem die Hoteliers in der Urlauberhochburg seit langem eine Lösung. Die Qualitätsinitiative Palma Beach plädierte im vergangenen Jahr dafür, anstelle der Mauer einen Zaun aus Holzlatten zu errichten. Inwieweit die nun errichteten Elemente eine Dauerlösung sind oder die Playa de Palma zunächst nur über die Saison retten sollen, bleibt abzuwarten. Die Stadt Palma hat Verschönerungsarbeiten der Strandpromenade ausgeschrieben.