Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
WetterBusverbindungenSon ServeraSpeisesaalDeutsche überall
instagramlinkedin

Nach Übernahme der Playa de Palma: Mitarbeiter ziehen Klage gegen die Stadt und den ehemaligen Betreiber zurück

Die 60 Beschäftigten der Playa de Palma ziehen ihre Klage gegen Mar de Mallorca und die Stadt Palma zurück, da sie von Marportsunbeach Mallorca zu gleichen Bedingungen übernommen wurden.

Strandwetter im April auf Mallorca: So genießen die Playa-Urlauber die Sonne

Strandwetter im April auf Mallorca: So genießen die Playa-Urlauber die Sonne

Nele Bendgens

Jaume Bauzà

Die 60 Beschäftigten an der Playa de Palma, die wegen unrechtmäßiger Kündigung gegen ihr früheres Unternehmen Mar de Mallorca und gegen die Stadt Palma geklagt hatten, ziehen sich aus dem Verfahren zurück. Damit wird auch der Prozess ausgesetzt, der an diesem Freitag (17.4.) stattfinden sollte.

Die Mitarbeiter wurden vom neuen Konzessionsnehmer Marportsunbeach Mallorca zu denselben Arbeitsbedingungen übernommen wie zuvor. Aus ihrer Sicht gibt es deshalb keinen Anlass mehr für einen Rechtsstreit.

Unsicherheit über die Zukunft

Der Konflikt hatte sich im vergangenen Dezember zugespitzt, nachdem die Konzession für Mar de Mallorca ausgelaufen war, aber kein Nachfolger feststand. Zwar sahen die neuen Ausschreibungsunterlagen für die Bewirtschaftung der städtischen Strände eine Übernahme des Personals vor. Dennoch hatten die Beschäftigten Zweifel an ihrer Zukunft zu Beginn der neuen Saison.

Die Belegschaft forderte Klarheit darüber, ob die Stadtverwaltung, die frühere Konzessionsnehmerin oder die künftige Betreiberin für sie zuständig sein würde und reichten Klage ein. Mit dem Einstieg von Marportsunbeach Mallorca und der Übernahme der Beschäftigten zu unveränderten Bedingungen endet nun die Auseinandersetzung.

Neue Bewirtschaftung der Strände

Seit diesem April gilt an den fünf Stränden Palmas eine neue Bewirtschaftung. Marportsunbeach Mallorca erhielt im Ausschreibungsverfahren den Zuschlag für die Playa de Palma und Can Pere Antoni. Voraussichtlich wird das Unternehmen auch Ciutat Jardí und Cala Estància übernehmen, deren Vergabe aus unterschiedlichen Gründen ergebnislos geblieben war.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Die neue Strandbewirtschaftung ist zudem von einer deutlichen Verringerung der Zahl an Liegen und Sonnenschirmen geprägt. Das Rathaus begründet dies mit einem erheblichen Sandverlust in den vergangenen 20 Jahren sowie mit wachsendem Unmut unter Anwohnern, die eine übermäßige Belegung der Strandflächen beklagen.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. MZ-Exklusiv: Gericht auf Mallorca gibt Anzeige von Collien Fernandes gegen Christian Ulmen an Deutschland ab
  2. Nach Anzeige von ultrarechter Vereinigung: Pedro Sánchez' Ehefrau soll vor Gericht
  3. Wetter auf Mallorca: Der Frühling nimmt schon wieder an Fahrt auf
  4. Streiks bei Lufthansa und Eurowings: Ist Ihr Mallorca-Flug betroffen?
  5. Erste Folge von 'Zwischen Meer und Maloche': So viel hat Mallorca-Gastronomin Krümel als Ablösesumme für das 'Schatzi' gezahlt
  6. Temperatursturz, Warnstufen und dann kommt der Frühling auf Mallorca zurück
  7. Siebenjähriger Mallorca-Urlauber irrt allein durch Port d'Alcúdia: Ortspolizei macht die Eltern ausfindig
  8. Mehr Regen, weniger Wasser: Reserven auf Mallorca sinken im März

Nach Übernahme der Playa de Palma: Mitarbeiter ziehen Klage gegen die Stadt und den ehemaligen Betreiber zurück

Nach Übernahme der Playa de Palma: Mitarbeiter ziehen Klage gegen die Stadt und den ehemaligen Betreiber zurück

Leserfragen auf Mallorca: Wo kann ich meinen kaputten Lieblingstisch aus Holz reparieren lassen?

Leserfragen auf Mallorca: Wo kann ich meinen kaputten Lieblingstisch aus Holz reparieren lassen?

Nach Gerichtsbeschluss auf Mallorca: Warum der Fall Fernandes gegen Ulmen in einer Hinsicht auf jeden Fall nach Deutschland gehört

Nach Gerichtsbeschluss auf Mallorca: Warum der Fall Fernandes gegen Ulmen in einer Hinsicht auf jeden Fall nach Deutschland gehört

Ruhe, Natur, Coaching: Dieses Mallorca-Retreat setzt auf ganzheitliche Gesundheit

Ruhe, Natur, Coaching: Dieses Mallorca-Retreat setzt auf ganzheitliche Gesundheit

Wie eine Wunderkammer: Diese Ausstellung in Palma zeigt Kunst und Kurioses

Wie eine Wunderkammer: Diese Ausstellung in Palma zeigt Kunst und Kurioses

Gastfreundschaft, Vielfalt und die Playa de Palma: Was die MZ-Leser an Mallorca positiv überrascht hat

Gastfreundschaft, Vielfalt und die Playa de Palma: Was die MZ-Leser an Mallorca positiv überrascht hat

Auf frischer Tat ertappt: Hier versuchen Taschendiebe, Urlauber an der Playa de Palma zu beklauen

Neues Tramuntana-Gesetz: Den Wanderurlaub auf Mallorca zu gefährden, ist dumm

Neues Tramuntana-Gesetz: Den Wanderurlaub auf Mallorca zu gefährden, ist dumm
Tracking Pixel Contents