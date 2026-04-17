Italiener übernimmt Leitung des Luxushotels St. Regis Mardavall in Costa d'en Blanes

Eines der luxuriösesten Hotels auf Mallorca, das St. Regis Mardavall in Costa d'en Blanes, hat seit drei Wochen einen neuen Chef: den Italiener Giuseppe Losciale. Am Freitag (17.4.) stellte sich der 46-Jährige bei einem Presseessen der Öffentlichkeit vor. Ihm läge sehr viel daran, gerade in der Nebensaison auch einheimische Gäste für sein Haus zu gewinnen, sagte Losciale, bevor er zur Begrüßung nach Art des Hauses mit einem Säbel eine Champagner-Flasche köpfte.

Losciale war nach vielen internationalen Stationen zuletzt im Fünf-Sterne-Haus Casa Brera in Mailand sowie in den Armani Hotels in Mailand und Dubai tätig. Der Italiener aus Apulien übernimmt das Haus inmitten geopolitischer Spannungen und mit einem kurz vor der Eröffnung stehenden starken Konkurrenten in unmittelbarer Nachbarschaft: dem Punta Negra der Kette Mandarin Oriental.

Dubai-Urlauber weichen auf Mallorca aus

Die gute Belegung des Mardavall zu Ostern könne durchaus auch damit zu tun haben, dass einige Gäste Mallorca gegenüber den Golfstaaten den Vorzug gegeben hätten, so Losciale. Ob dieser Effekt anhalten wird, sei aber nicht abzusehen. Angesichts der unsicheren Weltlage würden die Gäste ohnehin mit kürzerer Vorlaufzeit buchen als in den Vorjahren. Die wichtigsten Gästegruppen im Hotel sind sehr wohlhabende Deutsche, Briten und US-Amerikaner - im Prinzip die gleiche Klientel, die auch Luxusurlaub in Dubai macht, wie der Hoteldirektor sagte.

Das benachbarte Mandarin Oriental Punta Negra soll im Juni eröffnen. Es spielt in der gleichen Liga wie das St. Regis Mardavall. Man unterhalte gute Beziehungen zum Mitbewerber und kenne sich aus der Spitzenhotellerie, so der mit einer Brasilianerin verheiratete Vater eines achtjährigen Sohnes bei dem Essen im hoteleigenen "Mar Sea Club".

Rundumrenovierung von 42 Suiten

Womöglich vor dem Hintergrund der zunehmenden Konkurrenz rüstet auch das St. Regis Mardavall derzeit auf: 42 Suiten werden vor Saisonbeginn rundum renoviert, das entspricht einem Drittel der 125 Zimmer. Ein ganzer Trakt ist deswegen derzeit vorübergehend geschlossen.

Das Hotel gehört der deutschen Schörghuber-Gruppe. Der Betreiber ist die Marriott-Kette. St. Regis ist eine ihrer Untermarken. Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet derzeit rund 800 Euro, im Hochsommer hingegen rund 2.000 Euro und mehr.

Abonnieren, um zu lesen