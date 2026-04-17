Nach 340 Jahren und viel Frust am Ende: Jetzt steht das Ladenlokal von Mallorcas ältestem Geschäft zum Verkauf

Das Ladenlokal, in dem bis vor Kurzem noch das älteste Geschäft Mallorcas untergebracht war, steht zum Verkauf. Darauf weist ein handgeschriebenes Schild hin, das die Eigentümer der ehemaligen Kurzwarenhandlung Ca Donya Àngela im Zentrum von Palma an der Tür angebracht haben.

Leerstand mitten im Touri-Viertel

Angepriesen wird darauf ein Souterain mit 30 Quadratmetern Fläche, ein 28 Quadratmeter großes Ladenlokal und ein 30 Quadratmeter umfassendes Zwischengeschoss. Am 30. Dezember 2025 hatten die Besitzer des Gebäudes den traditionellen Familienbetrieb nach 340 Jahren geschlossen. Seitdem haben die leeren Schaufenster sichtlich Staub angesetzt, auf der touristisch stark frequentierten Straße Carrer Jaume II, auf der wenige Meter weiter erst vor Kurzem der neue Fanshop von Real Madrid eröffnet hat, fällt das leerstehende Lokal auf.

Das handgeschriebene Schild preist das Ladenlokal an / Guillem Bosch

Auf der rechten Seite des Geschäfts prangt noch eine Markise mit einem Aufdruck der bisherigen Eigentümer: „Von Martí Barbassa –1671– zu Ca Donya Àngela –2025–. 355 Jahre Kurzwarenhandel.“

Nur noch wie ein Museum

Bereits die Ankündigung des ehemaligen Geschäftsinhabers Miquel Aguiló, das Traditionsunternehmen nicht weiterführen zu wollen, hatte im vergangenen Oktober für Bestürzung unter vielen Mallorquinern gesorgt - wohl auch, weil es symbolisch für das ohnehin weit verbreitete Ladensterben von Traditionsgeschäften in Palmas Altstadt ist. „Ich bin seit 44 Jahren hier. Ich wollte schon lange schließen und möchte gehen“, versicherte Aguiló damals im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Geduld sei ihm ausgegangen, sein Geschäft gliche seit Jahren mehr einem Museum, das die Leute zwar bestaunten, in dem sie aber nichts kauften. Kein Wunder: Das originale Mobiliar aus den 60er Jahren zog viele Blicke auf sich, doch wer braucht heutzutage schon Nähwaren?

Bei einem MZ-Besuch im Jahr 2017 hatte Aguiló, der Enkel der Namensgeberin Àngela Bonnín, noch beteuert, bis zur Rente durchhalten zu wollen. Dieses Vorhaben warf er dann acht Jahre später über den Haufen. Ohnehin scheint der Mallorquiner seine Pläne häufig zu überdenken. Bei der Schließung im Dezember hieß es noch, Aguiló wolle das Lokal vermieten, um damit seine Rente aufzubessern, da die ihm gesetzlich zustehende Altersversorgung nicht ausreiche. Dass er nun doch verkaufen will, deutet darauf hin, dass der Betreiber jetzt doch einen klaren Cut bevorzug. Bleibt offen, welche große Kette sich das Lokal in bester Lage aneignen wird.

Hintergrund: lange Tradition

Ca Donya Àngela wurde 1685 gegründet. 1679 wurde das Geschäft von der Inquisition beschlagnahmt, und 1685 erwarb Pere Fortessa „Botiguer“, der erste der Familiensaga, es für 1.160 mallorquinische Pfund. Seitdem befand sich das Geschäft stets im Besitz derselben Familie, wurde ununterbrochen als Kurzwarenhandlung geführt und befand sich am selben Standort und war für den persönlichen Service bekannt. Seinen heutigen Namen erhielt das Geschäft zum Gedenken an Àngela Bonnín, die 1931 nach dem Tod ihres Schwiegervaters die Leitung übernahm.

1961 wurde das Lokal umfassend renoviert, einschließlich der Erneuerung von Dekoration und Mobiliar. Dennoch bewahrte es den Charme der alten Geschäfte, die die Bevölkerung und Schneiderinnen versorgten, als Kleidung noch von Hand gefertigt wurde.

Im Jahr 2020 verlieh der Inselrat dem Geschäft die Goldmedaille der Ehre und Dankbarkeit der Insel Mallorca und hob dabei die seit 1685 erbrachten Dienstleistungen für die Bürger hervor. Seit 2018 gehörte es zum Katalog der emblematischen Geschäfte der Stadt Palma.

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