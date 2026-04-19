Ferienvermietung, touristenfeindliche Schmierereien, Auswirkungen des Iran-Kriegs: Interview mit dem neuen Tourismus-Dezernenten von Mallorcas Inselrat

Guillem Ginard (Campos, 1974) ist seit viereinhalb Monaten der neue Tourismusdezernent im Inselrat und Nachfolger seines umstrittenen Vorgängers José Marcial Rodríguez. Auszüge aus einem Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Sie haben angekündigt, dass Sie auf das Binom Kultur-Tourismus wollen.

Ja. Das ist ein Thema, das mir besonders gefällt. Ich komme selbst aus dem Kulturbereich, und wenn ich von Kultur und Tourismus spreche, meine ich nicht nur, Kultur vom Tourismus aus zu machen oder Kultur zu fördern, sondern etwas viel Tiefergehendes. Kultur aufzuwerten heißt auch, das touristische Produkt aufzuwerten, denn der Tourismus ist sehr querschnittlich. Wir befinden uns nicht mehr in der Debatte darüber, die Zahl der Touristen zu erhöhen; diese Debatte ist für mich überwunden. Jetzt sprechen wir darüber, welcher Tourist kommt, wann er kommt, was er sucht und was er beiträgt. Der Tourismus muss schützen, was wir sind, und denjenigen Chancen geben, die auf dieser Insel leben und arbeiten. Der Schlüssel liegt darin, zu vermitteln, was wir wirklich sind. Das bedeutet, keine künstlichen Kulissen oder Themenparks zu schaffen, sondern zu erklären, was Mallorca wirklich ist. So findet der Besucher eine authentische Erfahrung und keine Falle.

Sie betonen immer wieder die Notwendigkeit, den Tourismusmarkt zu entsaisonalisieren. Ist das wirklich das, was die Insel braucht?

Ich glaube ja. In der Nebensaison, im Herbst, Winter und Frühling, hat Mallorca andere Farben und andere Erlebnisse zu bieten. Das sind Zeiten, in denen der Besucher, wenn er eine gewisse Sensibilität hat, nicht nur kommt, um in einem Hotel zu sein, an den Strand zu gehen und anschließend wieder zum Abendessen zurückzukehren, sondern etwas anderes sucht: eine Handwerkswerkstatt zu betreten, zu sehen, wie ein Kunsthandwerker arbeitet, ein Weingut zu besuchen, eine Verkostung zu machen, einen Produktionsprozess zu verstehen und eine Lebenserfahrung mitzunehmen, nicht nur ein physisches Souvenir. Diese Erinnerung ist es, die dazu einlädt zurückzukehren, wenn die Erfahrung authentisch und zufriedenstellend war.

Die Hoteliers würden es weiter begrüßen, wenn die Plätze der Ferienvermietung reduziert werden.

Wir als Institution können nicht in einen Kampf zwischen zwei Verbänden eingreifen, das wäre für niemanden positiv. Aber es stimmt schon, dass man mehr als von Reduzierung vom Kampf gegen das illegale Angebot spricht. Darauf legen wir großen Wert, weil das bisher nicht gemacht worden war.

Die Ausschreibung touristischer Bettenlizenzen war sehr umstritten und löste erneut den Zorn der Ferienvermietungsbranche aus. Sie wurde unter Ihnen mit 1.069 Plätzen eröffnet, doppelt so vielen wie erwartet. Warum?

Die Zahl der Bettenlizenzen speist sich aus Abgängen, aus Rotation. Es wurde kein einziger neuer Platz geschaffen.

Was sagt es Ihnen, dass es eine Flut von Anträgen gab, um die begehrten Ferienvermietungslizenzen zu ergattern?

Einerseits zeigt das, dass ein sehr großes Interesse daran besteht, touristische Vermietung anzubieten, das ist ganz klar. Andererseits gibt mir das eine gewisse Ruhe in dem Sinne, dass all diese Personen die Plätze auf legale Weise und mit allen Garantien erhalten wollten.

Sie verteidigen, dass die Zahl der Plätze nicht wächst, aber die Realität ist, dass einige, die bisher inaktiv sein konnten, in diesem Sommer wieder operativ sein werden.

Ja, aber wenn es legale Plätze sind, dann sind es legale Plätze. Wir sprechen von 1.069 Plätzen, die lediglich wieder ins Spiel kommen. Außerdem ist in der Ferienvermietung nicht alles so mathematisch wie in einem Hotel. Es kann Eigentümer geben, die die Wohnung selbst nutzen möchten, Familienangehörige, die sie nutzen, oder persönliche oder gesundheitliche Umstände, die dazu führen, dass sie eine Zeit lang nicht vermarktet wird. Dass ein Platz rechtlich existiert, bedeutet also nicht, dass er auf dem Markt immer aktiv ist.

Wie sieht es mit den Inspektoren aus, die illegale Vermietungen aufdecken sollen? Wird es 30 Inspektoren geben, so, wie zu Beginn der Legislaturperiode versprochen wurde?

Es ist ein Versprechen, das man einzuhalten versucht. Es wurden Änderungen im Stellenplan vorgenommen, denn tatsächlich hätte man die 30 schon erreicht, wenn diese Änderungen bereits umgesetzt worden wären.

Wie viele illegale Annoncen wurden von Airbnb entfernt? Die Linke halbiert diese Zahl.

Die Informationen, über die das Departement verfügt, lauten, dass von August 2024 bis Januar 2026 mehr als 8.000 Anzeigen entfernt wurden. Das entspräche etwa 40.000 vom Markt genommenen Plätzen. Wir müssen uns auf die Zahlen unserer technischen Dienste und des von uns beauftragten Webscraping-Unternehmens verlassen. Außerdem wird das Bild vermittelt, dass, wenn die Anzeige von Villa Margarita entfernt wird, sie am nächsten Tag als Villa Marta wieder auftaucht, und so ist es nicht. Es wird nicht nur auf den Namen geschaut, sondern auch auf die Katasterreferenz, die Adresse usw.

Ziehen Sie nicht in Betracht, gegenüber Airbnb einen härteren Ton anzuschlagen, wegen der geringen Kontrolle, die die Plattform über diese Art von Angebot hat?

Nein. Es gibt vorgesehene Sanktionen, aber wir glauben mehr an Vereinbarungen und an eine gute öffentlich-private Zusammenarbeit, die uns in unserem Fall all diese entfernten Anzeigen eingebracht hat. Wenn wir verlangen, dass eine Anzeige entfernt wird, die wir nicht im Register haben, dann nehmen sie sie automatisch heraus, in weniger als 24 Stunden. Andere Plattformen, zu denen wir bislang noch keine Daten veröffentlicht haben, die wir aber irgendwann veröffentlichen können werden, arbeiten ebenfalls mehr oder weniger auf dieselbe Weise mit.

EasyJet erklärte, dass 70 Prozent seiner Kunden auf Mallorca am Ende Hotels ab vier Sternen wählen. Ändert sich das Paradigma des Tourismus auf der Insel? Entfernen wir uns vom Low Cost?

Ja, und ein Umstand spielt dabei eine große Rolle, von dem ich glaube, dass er unbestreitbar ist: Heutzutage kostet alles mehr. Wenn sich die Lebensqualität der Einwohner verbessert und sich auch die Arbeitsverhältnisse verbessern, wirkt sich all das auf den Endpreis aus, den der Tourist bezahlt. Wenn sich jemand für Mallorca entscheidet und einen beträchtlichen Betrag zahlt, um hierherzukommen, statt in die Türkei, nach Ägypten oder Marokko zu reisen, dann deshalb, weil er ein hochwertigeres Erlebnis und bessere Dienstleistungen sucht. Ich glaube, das verändert sich.

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens hält an der Begrenzung fest und vermeidet es, von touristischem Rückgang zu sprechen. Teilen Sie diese Haltung?

Ja. Ich glaube, es ist eine Tatsache, dass Mallorca sich von der Quantität zur Qualität bewegt, und darin stimmen wir vollständig mit der Regierung, mit den Inselräten und mit vielen Tourismusgemeinden der Insel überein. Wir befinden uns in einem Moment, in dem es sich lohnt, innezuhalten, zu sehen, was wir haben, und den Erfolg eines international berühmten Reiseziels wie Mallorca zu steuern, um das Modell zu verändern und wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dafür zu sorgen, dass sich die Einwohner als Teil dieses wirtschaftlichen Motors fühlen.

Beunruhigt Sie die Auswirkung des Krieges mit Iran? Fluggesellschaften und Akteure des Sektors zeigen sich angespannt angesichts des bevorstehenden Sommers. Der wirtschaftliche Effekt könnte die Ankunft von Touristen bremsen oder die Insel als Zufluchtsziel stärken.

Mallorca ist zweifellos ein sicheres Reiseziel, daran zweifelt niemand, und so wurde es auch auf der ITB in Berlin zum Ausdruck gebracht, als der Konflikt gerade erst begonnen hatte. Aber man muss vorsichtig sein. Ich gehöre zu denen, die denken, dass Konflikte dieser Art niemandem nützen. Instabilität begünstigt nicht die Bereitschaft, in den Urlaub zu fahren. Wenn Frieden, Stabilität und gute Beziehungen herrschen, läuft alles besser. Tourismus ist für mich mit Genießen, Spaßhaben und einer guten Erfahrung verbunden, nicht damit, sich Sorgen darüber zu machen, was an einem anderen Ort geschieht oder wie es einen selbst betrifft.

In letzter Zeit wurden an einigen Orten der Insel mehrere tourismusfeindliche Schmierereien registriert. Beunruhigt es Sie, dass sich, zusammen mit den Demonstrationen gegen Massifizierung, die im Sommer stattfinden werden, in der Inselgesellschaft ein anti-touristisches Gefühl festsetzt?

Ich respektiere alle Meinungen und alle Formen des Protests, aber wenn Schaden angerichtet wird, wenn es zu Vandalismus kommt oder den Menschen gegenüber Respektlosigkeit gezeigt wird, dann sprechen wir nicht mehr davon, Ideen zu verteidigen, sondern davon, in strafbare Verhaltensweisen abzurutschen. Darüber hinaus kann man nicht das Rückgrat unserer Wirtschaft dämonisieren. Wir haben nichts anderes. Es gibt viele produktive Sektoren, aber der wichtigste wirtschaftliche Motor ist der Tourismus. Deshalb kann die Debatte nicht Tourismus ja oder Tourismus nein lauten. Die Ablehnung des Tourismus ist keine realistische Lösung. Das Problem kann nicht der Tourismus sein; der Tourismus ist die Lösung.

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