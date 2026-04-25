„Eine Million Euro pro Zimmer": Experte verrät, warum Mallorcas Hotels weiter Rekordpreise erzielen

Alberto Martín (Palencia, 1984) ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der in der Tourismusbranche groß geworden ist. Derzeit ist er Investmentdirektor bei Christie & Co Spanien und Portugal, einer auf den Hotelsektor spezialisierten Beratungsgesellschaft. Gerade hat er den Bericht über Hoteltransaktionen im ersten Quartal 2026 veröffentlicht.

Damit Sie einen Eindruck von der Art des Interviews bekommen: Steht jedes Hotel zum Verkauf?

Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass alles zum Verkauf steht, wenn nur der Preis stimmt. Für manche Eigentümer ist das Hotel Teil ihres Vermögens, ihres Erbes, ihrer Familie. Es ist ihr Lebenswerk.

Werden auf den Balearen immer mehr Hotels von wenigen großen Gruppen kontrolliert?

Die Balearen sind die Region Spaniens mit der größten Zahl an Hotelbetten und historisch gesehen auch das Reiseziel, das international am offensten war. Ihre Hoteliers waren Abenteurer, die Spanien in Richtung Karibik verließen und neue Märkte erschlossen.

Besteht die Gefahr, dass die großen mallorquinischen Familien verkaufen?

Das weiß ich nicht, ich sitze ja nicht in ihren Unternehmen. Aber sie sind seit sechzig Jahren tätig, Generation um Generation, und sie sind immer noch da — und stolz darauf.

Wann wird ein Hotel also verkauft?

Denken wir an den klassischen Hotelier, dessen Großvater das Hotel in den sechziger oder siebziger Jahren gebaut und eröffnet hat. Der Sohn macht weiter, die Enkel haben aber eine andere Berufung und andere Karrieren. Das Geschäft ist rentabel, aber sie verkaufen, weil ihre Interessen andere sind.

Und wer kauft es?

Professionelle Investoren tragen dazu bei, den Markt zu beleben. Sie erwerben Immobilien in komplexen Situationen oder Betriebe, die nicht modernisiert wurden. Ihr Ziel ist es, ihnen ein zweites Leben zu geben, sie neu zu positionieren und weiterzuverkaufen.

Welches ist das teuerste Hotel der Balearen?

Hahaha. Schwierige Frage. Der Wert wird durch die Gewinn- und Verlustrechnung bestimmt, und ein Hotel mit 300 Zimmern ist teurer als eines mit 30. Sagen wir so: Auf Mallorca wurden Hotels für mehr als eine Million Euro pro Zimmer verkauft.

Und im Durchschnitt entsprechen die 230.000 Euro pro Zimmer dem Preis einer Wohnung.

Ja, und das ist ein Preis, bei dem eine Rolle spielt, dass der spanische Tourismussektor gesund ist, ein gutes Image hat und ein hohes Qualitätsniveau bietet. Die Ergebnisse der Hotelimmobilien sind sehr gut, man will in sie investieren.

Welches war in den vergangenen Jahren der teuerste Verkauf auf Mallorca?

Ein möglicher Kandidat und ein bedeutender Name ist das Hotel INNSiDE Palma.

Ist heute ein besserer Zeitpunkt zum Kaufen oder zum Verkaufen?

Ich antworte immer: Der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen ist, wenn jemand deine Erwartungen erfüllt. Und der richtige Zeitpunkt zum Kaufen ist, wenn jemand zu dem Preis verkauft, den du erwartest. Das ist eine politisch korrekte Antwort, aber sie funktioniert in einem sehr professionalisierten Markt.

Haben Sie den Faktor Iran in Ihre Analysen einbezogen?

Wir leben von der Bewegung von Menschen, und die wird stark von makroökonomischen und geopolitischen Situationen beeinflusst. Für den Fall der Fälle werden Notfallpläne erstellt, aber ohne den Ereignissen vorzugreifen. Heute sehen wir, dass die Ströme weitergehen, dass die Osterwoche die Erwartungen erfüllt hat und dass wir ein solides Reiseziel sind.

Bewegt sich der Markt in Richtung Luxus, oder bleibt er bei den Vier-Sterne-Hotels stehen?

Es gibt eine starke Positionierung in Richtung der Extreme. Auf der einen Seite stehen immer stärker entwickelte und umfassendere Erlebnisse. Auf der anderen Seite hat das Economy-Segment einen ebenso starken Trend, weil es ohne Komplexität genau das bietet, was der Kunde erwartet. Also das klassische Preis-Leistungs-Verhältnis.

Welches Hotel würden Sie gern besitzen?

Ich sehe mich als Hotelier, weil ich meine gesamte Karriere in diesem Bereich aufgebaut habe. Ich würde gern ein Ferienhotel besitzen, an einem Urlaubsort, wo man Menschen in ihrem besten Moment erlebt und versucht, sie für ein paar Tage glücklich zu machen. Deshalb sind wir weiterhin in einen harten Beruf verliebt.

Auch das Modell Sonne und Strand galt als erschöpft — und am Ende war es das doch nicht.

Daran gebe ich ein wenig der Presse die Schuld. Mit der Krise von 2008 kam der EIndruck auf, das Modell sei „erschöpft“, wegen der Konkurrenten in Nordafrika, der Türkei oder Griechenland. In Wahrheit ist es veraltet, wenn wir nichts darüber hinaus anbieten. Aber „Spanien Sonne und Strand“ umfasst auch Sicherheit und ein ergänzendes Angebot. Deshalb ist es weiterhin aktuell.

In welchem Hotel wollen Sie diesen Sommer Urlaub machen?

Ich weiß nicht, ob ich Sommerurlaub machen werde, ich habe ein kleines Kind. Aber ich bin ein überzeugter Verfechter der spanischen Hotels.

Lenkt der Klimawandel Hotelkäufe in weniger heiße Regionen?

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Nein, aber es stimmt, dass professionelle Investoren Energieeffizienz als Voraussetzung verlangen. Sie ist zu einem entscheidenden Faktor geworden, wenn es darum geht, eine Übernahme durchzuführen.

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