Stühlerücken im Tourismus auf Mallorca: Das ist der neue "Direktor für Touristische Nachfrage und Gastfreundschaft"

Im Tourismus-Dezernat des Inselrats von Mallorca kommt es erneut zu einem Wechsel: Tommy Ferragut ersetzt Marco Táboas als "Direktor für Touristische Nachfrage und Gastfreundschaft". Dies hat der Inselrat am Donnerstag (30.4.) bekanntgegeben. Ferragut ist damit bereits die dritte Person auf diesem Posten seit Beginn der laufenden Legislaturperiode.

Táboas hatte das Amt erst im Februar 2025 von Susanna Sciacovelli übernommen. Die frühere Air-Berlin-Vizepräsidentin war zu Beginn der Legislaturperiode im Juni 2023 in das Tourismus-Dezernat des Inselrats berufen worden und wechselte später zurück in den Privatsektor. Táboas wiederum verlässt den Inselrat nun ebenfalls, um in die Privatwirtschaft zurückzukehren.

Der Wechsel steht im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Tourismus-Dezernats unter Guillem Ginard. Ginard ist seit Dezember vergangenen Jahres Tourismusdezernent des Inselrats. Er hatte damals José Marcial Rodríguez abgelöst, der nach internen Konflikten und Druck aus Teilen der Branche in die Kritik geraten war. Zu den Aufgaben von Ferragut gehört es laut Inselrat, Mallorca als "verantwortungsvolles Reiseziel" zu vermarkten.

Das ist Tommy Ferragut

Ferragut kommt aus dem Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation. Auf Mallorca gilt er als bekannte Figur der PR-Szene. Er arbeitete unter anderem bei Veranstaltungen wie der Segelwettbewerb Copa del Rey de Vela und war für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei Licors Moyà, dem Hotel Valparaíso und der Grupo Tragaluz tätig. Zudem war er an Beratungs- und Eventprojekten für Einrichtungen und Unternehmen wie den Ärzteverband der Balearen, Boss, Maserati, BMW und das Casino de Mallorca beteiligt. Auch als Mitarbeiter verschiedener Inselmedien trat Ferragut in Erscheinung.

Ferragut und Tourismusdezernent Ginard verbindet zudem eine gemeinsame politische Vergangenheit bei der früheren Regionalpartei Unió Mallorquina (UM). Während Ginard zu den historischen Führungsfiguren der Partei zählte und unter anderem deren Vizepräsident war, bewegte sich Ferragut über mehrere Jahre im Umfeld der Partei. Unter Miquel Nadal, damals Sprecher, Stadtrat und Erster stellvertretender Bürgermeister von UM im Rathaus von Palma, war Ferragut als Berater im Bereich Wirtschaftsförderung tätig. 2007 kandidierte er auf der Parlamentsliste von Unió Mallorquina.

In Korruptionsverfahren freigesprochen

Nach dem Auffliegen mehrerer Korruptionsfälle im Umfeld der Partei und dem Rücktritt Nadals entließ die damalige Bürgermeisterin von Palma, Aina Calvo, zwei geschäftsführende Stadträte und fünf Berater von UM, darunter auch Ferragut. Er musste in zwei Korruptionsverfahren als Beschuldigte aussagen. In beiden Fällen wurde Ferragut freigesprochen.

Sein Vorgänger Marco Táboas war vor seiner Berufung zum Inseldirektor Geschäftsführer der Stiftung Fundació Mallorca Turisme. Er gilt als Fachmann für digitalen Wandel, strategische Führung und Innovation im Tourismus- und Industriesektor. Vor seiner Zeit im Inselrat arbeitete er unter anderem für Selina Hotels, Ávoris, Inetum, Yoidata, Hierros y Aceros de Mallorca, Halcón Viajes, Promo Turismo und Spanair.

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