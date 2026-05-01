Größte Investition in Sóller: Luxushotel Jumeirah wird renoviert

Dubai Holding plant eine umfassende Renovierung des Luxushotels Jumeirah Port Sóller. Die Investition soll sich auf 31 Millionen Euro belaufen. Es ist die größte Hotelinvestition in der Gemeinde Sóller seit dem Bau der Anlage, die im April 2012 eröffnet wurde.

Nach Angaben aus dem Projekt sollen sowohl die Zimmer als auch die Gemeinschaftsbereiche des Fünf-Sterne-Grand-Luxe-Hotels vollständig erneuert werden. Geplant sind unter anderem Abrissarbeiten im Inneren sowie eine neue Aufteilung der Räume und Gebäudeteile. Ziel ist es, dem bekannten Hotelkomplex oberhalb von Port de Sóller neuen Schwung zu verleihen.

Antrag liegt bereits im Rathaus

Die Eigentümer haben das Vorhaben bereits beim Rathaus von Sóller eingereicht und die entsprechende Baugenehmigung beantragt. Für die Gemeinde bedeutet das Projekt auch zusätzliche Einnahmen: Die mit der Lizenz verbundenen Gebühren sollen mehr als eine Million Euro betragen.

Das Jumeirah Mallorca liegt auf den Klippen von Sa Talaia und gehört zu den bekanntesten Luxushotels der Insel. Erst vor rund drei Monaten war die Anlage vollständig in den Besitz von Dubai Holding übergegangen. Zuvor hatte die deutsche Gesellschaft Deka Immobilien den Verkauf abgeschlossen. Das Hotel wurde bereits zuvor unter der Marke Jumeirah geführt.

Teil einer europäischen Expansionsstrategie

Dubai Holding hatte den Kauf als Teil seiner Expansionsstrategie in Europa bezeichnet. Mit der neuen Investition unterstreicht der Konzern nun die Bedeutung des Standorts Sóller für den Luxustourismus auf Mallorca.

Das Hotel wurde am 24. April 2012 eröffnet. Dem Start waren mehr als zehn Jahre Bauzeit mit mehreren Unterbrechungen vorausgegangen. Zur Anlage gehören Restaurants, Bars, Spa-Bereiche und Pools. Bei der Eröffnung beschäftigte das Hotel rund 140 Mitarbeiter.

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