Mit eigenem Lager: Mercadona baut Online-Verkauf auf Mallorca aus

Die spanische Supermarktkette Mercadona hat mit den Arbeiten für den Bau eines ausschließlich dem Online-Verkauf gewidmeten Lagers auf Mallorca begonnen. Es soll in Palma Gewerbegebiet Son Morro im Carrer Cal Jutge entstehen und mit einer Investition von 19,5 Millionen Euro einhergehen.

Am Bau der Halle mit einer Fläche von 14.346 Quadratmetern auf einem Grundstück von 13.271 m² werden in der Bauphase rund 150 Personen arbeiten, teilte die Supermarktkette am Montag (4.5) in einer Mitteilung mit.

Supermarktkette spricht von "Bienenstock"

Nach der Fertigstellung soll das Team aus mehr als 200 Personen bestehen, darunter Zusteller und Mitarbeiter für die Vorbereitung von Online-Bestellungen. Unternehmensintern werden diese Lager "colmenas" genannt, also "Bienenstöcke".

Derzeit bietet das Unternehmen den Online-Einkaufsservice auf Mallorca bereits über sein Filialnetz an, von wo aus die Bestellungen vorbereitet werden, die unter anderem in Palma, Calvià, Santanyí, Inca, Llucmajor, Son Servera und Santa Margalida ausgeliefert werden.

Die künftige „Colmena“, deren Start für 2027 vorgesehen ist, soll es ermöglichen, diesen Service auszubauen und zu optimieren. Mercadona verfügt bereits über diese Art von Lager in Valencia, Barcelona, Madrid, Alicante und Sevilla.