Neues Familienresort auf Mallorca: Wyndham Portocolom startet nach Renovierung

Mallorca hat ein neues Hotel: Die Gruppe IDILIQ Hotels & Resorts hat das Wyndham Portocolom eröffnet, ein neues Resort für Familien, das nur 150 Meter vom Strand Cala Marçal entfernt liegt. Die Anlage hat nach einer umfassenden Renovierung und einem Markenwechsel ihre Türen geöffnet und stellt zugleich das erste Hotel der Gruppe auf der Insel dar.

Das neue Resort bietet Studios und Apartments für Familien, Paare und Freundesgruppen. Die Unterkünfte verfügen unter anderem über einen privaten Balkon, einen Wohnbereich und eine offene Küche.

Pool, Kino, Coworking und Spieleraum

Darüber hinaus gibt es im Wyndham Portocolom Gemeinschaftsbereiche. Die Anlage bietet einen Pool, einen Sportplatz, ein Fitnessstudio, einen Coworking-Bereich, einen Spieleraum und einen Kinosaal. Neben dem touristischen Angebot verkauft das Wyndham Portocolom auch Studios sowie Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Das Unternehmen richtet sich damit sowohl an Interessenten, die auf Mallorca einen Zweitwohnsitz suchen, als auch an Käufer, die in eine mit dem Tourismussektor verbundene Immobilie investieren möchten.

Mit dieser ersten Eröffnung ist das Projekt noch nicht abgeschlossen. IDILIQ plant für 2027 eine weitere Ausbaustufe, die einen Volleyballplatz, Bali-Betten, einen Kinderclub und ein erweitertes gastronomisches Angebot umfassen soll.

IDILIQs erstes Projekt auf Mallorca

Die Eröffnung des Wyndham Portocolom ist Teil der Wachstumsstrategie der IDILIQ Group in etablierten Ferienzielen. Das Unternehmen, das seit mehr als 40 Jahren in der Hotellerie und im Immobilienbereich tätig ist, betreibt internationale Ferienanlagen – viele davon unter den Marken Wyndham und Ramada – in Destinationen wie der Costa del Sol, Teneriffa, Florida und Schottland.