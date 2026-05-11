Weniger Kino, mehr Geschäfte: So wird sich Mallorcas Freilufteinkaufszentrum Festival Park verändern

Das Einkaufszentrum Mallorca Fashion Outlet in Marratxí, im Volksmund als Festival Park bekannt, soll umgebaut werden. Die Betreibergesellschaft prüft derzeit Pläne, um den Kino-Komplex auf dem Gelände zu verkleinern und dafür mehr Raum für den Einzelhandel zu schaffen. Grund für die geplante Maßnahme sei der Rückgang der Kinobesucher, so ein Sprecher des Unternehmens. Das Multiplexkino, das von der Firma Cinesa betrieben wird, verfügt derzeit über zwölf Säle.

Als Beispiel für die Entwicklung in der Kinobranche wird darauf hingewiesen, dass früher eine große Premiere mehrere Monate lang in einem Kinosaal laufen konnte. Heute hingegen würden die Spielzeiten für eine Produktion wie „Michael“, die dem Leben des Künstlers Michael Jackson gewidmet ist, bereits zwei Wochen nach Kinostart reduziert. Der Besucherrückgang habe sich vor allem mit der Pandemie verstärkt. Dennoch wird betont, dass das Kinoangebot weiterhin zwischen 10 und 15 Prozent der Besucher des Komplexes anziehe.

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Neben der Reduzierung des Kinoangebots wird derzeit daran gearbeitet, die Go-Kart-Anlage zu entfernen und durch eine Geschäftsfläche für Mode und Accessoires sowie eine frei zugängliche Freizeitfläche zu ersetzen.

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