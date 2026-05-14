Spanisch leben – deutsch studieren: Die Campus M University bietet in Palma deutschsprachige Bachelor-Studiengänge an

In deutscher Sprache praxisnah studieren, wertvolle Auslandserfahrungen sammeln und die spanische Sprache lernen und anwenden – diese Kombination macht ein Studium an der Campus M University in Palma de Mallorca einzigartig. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Bachelor-Studiengänge mit verschiedenen Schwerpunkten.

"Das Studium "Psychologie und Kommunikation" bietet Wahlmöglichkeiten in den Bereichen Personalpsychologie, Gesundheitspsychologie, Sportpsychologie oder Kommunikations- und Medienpsychologie.“

Auf eine internationale Berufslaufbahn bereitet das innovative Studienprogramm "Global Communication in Business and Culture" vor.

Studieren Mitten in Palma - das geht mit der Ascenso Akademie. / Ascenso Akademie

"Lifestyle in verschiedenen Ländern und Kulturkreisen", "weltweit vernetzte Wirtschaft", "interkulturelle Teams" und "interkulturelle Personal- und Konfliktpsychologie" bilden Schwerpunkte in diesem Studium. Im Studiengang "Business Management" können die Studierenden zwischen den Schwerpunkten "Sportmanagement", "Eventmanagement", "Wirtschafts- und Werbepsychologie", "Tourismus & Hospitality", "Entrepreneurship & Start-Ups" und "Marketing & Brands / Fashion & Lifestyle" wählen. Alle Studienprogramme bieten eine ausgewogene Mischung aus wissenschaftlicher Theorie und internationaler Praxis.

Kleine Studiengruppen mit individueller Betreuung

Der persönliche Kontakt ist ein wichtiger Teil der Philosophie der Campus M University . Dadurch ist gewährleistet, dass die Studierenden individuell gefördert werden und ihre eigenen Potentiale ideal entwickeln können. Die Lehrveranstaltungen basieren auf modernen Methoden: Abgeleitet von theoretischen Konzepten, wird das Wissen durch anwendungsorientierte und reelle Praxisbeispiele und -projekte, Diskussionen, Fallstudien oder Teamaufgaben vertieft. Regelmäßige Netzwerk-Veranstaltungen mit Branchenprofis sind ebenfalls Studienbestandteil. In kleinen Gruppen lernen die Studierenden gerade zu Beginn des Studiums die KommilitonInnen schnell kennen und können so unkompliziert Freundschaften knüpfen.

Netzwerken mit Branchenprofis gehört bei Ascenso zum Studienalltag. / Ascenso Akademie

Spanisch im Alltag lernen und sprechen – wertvolle Auslandserfahrungen sammeln

Auslandserfahrungen und die umfangreiche Spanisch-Ausbildung neben dem Studium bereiten zusätzlich auf einen erfolgreichen Start in das Berufsleben vor.

Das Studentenleben in Palma ist vom hohen Lifestylefaktor der Stadt geprägt. Es gibt unendlich viele Freizeitmöglichkeiten und natürlich auch ein breites Angebot an studentischen Nebenjobs. Bei der Suche nach einem WG-Zimmer unterstützt das Team der Campus M University ebenso bei allen anderen Fragen rund um den Studienbeginn und das Leben in Palma.

Für den Spanischkurs, der optional während des Studiums angeboten wird, sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Die Campus M University bietet das Studium im Herzen der Altstadt von Palma an. Partner vor Ort ist die ASCENSO Akademie für Business und Medien , die seit fast 20 Jahren in Palma deutschsprachige Hochschulstudienprogramme anbietet. Die ASCENSO Akademie befindet sich an einem traditionsreichen Ort im Herzen der historischen Altstadt Palmas, dem Estudio General Luliano. Unmittelbar neben dem Gebäude findet man die weltberühmte Kathedrale La Seu, nur ein paar Treppenstufen weiter liegt der Hafen von Palma.

Studierende lernen Unternehmen aus verschiedenen Branchen kennen. / Ascenso Akademie

Abschluss einer staatlichen deutschen Hochschule

Die Campus M University ist das mobile Studienprogramm der staatlichen Hochschule Mittweida mit Studienzentren in München, Nürnberg und Palma de Mallorca. Das Bachelorstudium führt nach sechs Semestern zum Abschluss als Bachelor of Arts/Bachelor of Science der staatlichen Hochschule in Mittweida sowie zu 180 Credits (ECTS-Punkten).

Theorie und Praxis verknüpft im Studium an der Ascenso Akademie. / Ascenso Akademie

Die Bewerbungsphase für das Wintersemester ist bereits gestartet!

Wer Lust hat, ein deutschsprachiges Studium mit Sonne, Strand und praxisnahen Erfahrungen zu verbinden, kann sich ab jetzt ganz unkompliziert bewerben. Der nächste Studienstart erfolgt im Herbst dieses Jahres.

Das Team informiert dich gern – persönlich, ehrlich und individuell. Informations- oder Bewerbungsgespräche kannst du sowohl vor Ort in Palma als auch online führen.

Schreib uns einfach unter palma@campus-m-university.de – wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam deinen Weg ins Auslandsstudium zu starten.