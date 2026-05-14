Strände von Can Picafort im Mai ohne Liegen und Schirme: Hoteliers und Gastronomen sind empört

Was ist mit den Stränden von Can Picafort im Norden von Mallorca los? Obwohl die Tourismussaison bereits begonnen hat, fehlen dort weiterhin wesentliche Dienstleistungen. Der Hotelverband und der Gastronomieverband von Can Picafort äußerten am Mittwoch (13.5.) gemeinsam ihre „tiefe Empörung“ über eine Lage, die sie als „unhaltbar“ bezeichnen.

„Stand heute, mitten in der bereits laufenden Tourismussaison, geben die Strände von Can Picafort ein verlassenes und schmutziges Bild ab wie nie zuvor. Es fehlen grundlegende Dienstleistungen: Es gibt keine Liegen, keine Sonnenschirme, und die Basisinfrastruktur fehlt nahezu vollständig“, kritisieren beide Organisationen.

Erste Urlauber beschweren sich bereits

Nach Ansicht der Verbände ist diese Situation das Ergebnis eines „besorgniserregenden Mangels an Planung“ seitens der Gemeinde Santa Margalida. Während konkurrierende Urlaubsorte ihre Strände bereits vollständig in Betrieb hätten, biete Can Picafort ein Bild der Verwahrlosung, das bereits zu ersten Beschwerden von Urlaubern und zu Wettbewerbsnachteilen für die örtlichen Betriebe führe.

Der Hotelverband von Can Picafort betont in diesem Zusammenhang, dass die Buchungslage für 2026 „positiv“ sei, warnt jedoch davor, dass das Fehlen der Stranddienstleistungen – des wichtigsten Aushängeschilds der Gegend – „einem Betrug am Besucher gleichkommt“, der seinen Urlaubsort Can Picafort in der Erwartung eines bestimmten Qualitätsstandards wähle.

Auswirkungen auf die Umsätze der Lokale

Der Gastronomieverband wiederum unterstreicht, dass die fehlende Ausstattung und die Verschmutzung des Strandes „die Badegäste von der Strandpromenade fernhalten und sich damit direkt auf den Umsatz der Lokale auswirken“.

„Wir können nicht zulassen, dass Can Picafort wegen der Unfähigkeit seiner Verwaltung Schlagzeilen macht. Wir fordern Lösungen heute und keine Versprechen für morgen“, erklären beide Verbände abschließend.

Auch die Opposition geht auf die Barrikaden

Bereits vor einigen Tagen hatten die Sozialisten im Gemeinderat den Zustand der Strände von Can Picafort angeprangert und der von PP und der Partei von Joan Monjo gebildeten Gemeinderegierung „völlige Nachlässigkeit“ sowie einen „beispiellosen Mangel an Planung“ vorgeworfen.

Die Sozialisten, die einzige Oppositionspartei im Gemeinderat, kritisierten insbesondere, dass eine externe Firma mit der Entfernung von Seegrasresten am Strand beauftragt worden sei – „bezahlt mit dem Geld aller Einwohner für eine Aufgabe, die normalerweise vom Konzessionär des Strandes übernommen werden müsste“.

Bürgermeister schiebt die Schuld auf die Küstenbehörde

Der Bürgermeister von Santa Margalida, Martí Torres (PP), begründete die Verzögerung mit bürokratischen Hürden, die das Ausschreibungsverfahren für die neuen Betreiber der beiden Konzessionen für Can Picafort und Son Bauló für die kommenden vier Jahre blockierten.

Torres fügte hinzu, dass sich das Verfahren immer verzögere, wenn eine Genehmigung der Küstenbehörde erforderlich sei, da deren Dienststelle „vier bis fünf Monate für eine Antwort brauche“. Der Bürgermeister rechnet damit, dass das Verfahren um den 20. Mai abgeschlossen sein wird. „2022 wurden die Konzessionen erst am 23. Juni vergeben“, sagte er.

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