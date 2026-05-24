Handel und Gastronomie schlagen Alarm: Deutsche Urlauber geben auf Mallorca 5 bis 10 Prozent weniger Geld aus

Deutsche Urlauber sind weiterhin mit Abstand die wichtigste Gruppe ausländischer Kunden auf Mallorca. Umso größer ist nach einer Bilanz für März und April die Sorge bei verschiedenen Branchenvertretern. Das Problem ist nicht, dass die Urlauberzahlen zurückgegangen sind, sondern dass sie deutlich weniger auf der Insel ausgegeben haben. Laut Vertretern von Handel und Gastronomie waren es fünf bis zehn Prozent weniger.

Die Bilanz bezieht sich auf den Saisonauftakt des Jahres, vorwiegend auf März und April. In einigen Fällen wurde auch die erste Maihälfte einbezogen. Laut dem Vorsitzenden des Verbands von Händlern mit Geschäften im Carrer Jaume II, Pedro Mesquida, gebe es im Zentrum von Palma zwar viele Besucher, "man sieht sie aber nicht mit einer Tüte in der Hand“.

Nach Angaben von Verantwortlichen aus den einzelnen Branchen betreffe der Rückgang des Konsums deutscher Urlauber sowohl Bars als auch Restaurants und kleine wie große Geschäfte, sowie jeweils verschiedene Abteilungen von Letzteren.

So zeige sich der Umsatzrückgang zum einen im Bereich "Mode", aber auch bei Produkten für den Haushalt, etwa Elektrogeräten oder Heimtextilien wie Handtücher.

Nahost-Konflikt spielt eine Rolle

Das könnte, schätzen Experten, auch damit zusammenhängen, dass auch auf Luxusimmobilien spezialisierte Makler seit Wochen von einer Zurückhaltung deutscher Kunden beim Kauf einer Immobilie auf Mallorca berichten. Häufig ginge es um Unternehmer, die angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und die Unsicherheit infolge des Iran-Krieges gehemmt seien.

Laut Pedro Mesquida habe immerhin das sommerliche Wetter nach Ostern geholfen, dass verstärkt mallorquinische Kunden etwa Modeartikel gekauft und damit Einnahmen generiert haben, die den Rückgang bei den deutschen Kunden zumindest etwas ausgeglichen haben.

Unterschiede zwischen dem Wochenende und anderen Tagen

Der Vorsitzende des Gastronomieverbands, Juan Miguel Ferrer, teilt die Einschätzung, spricht ebenfalls von einem „komplizierten“ Saisonstart. Auch in Restaurants und Bars würden die deutschen Urlauber im Schnitt weniger Geld ausgeben. Die Unterschiede hinsichtlich der Einnahmen an den Wochenenden (höher) und den Tagen von Sonntagabend bis Donnerstag (deutlich niedriger) seien zunehmend größer.

Beide Branchen beobachten aber eine Belebung des Konsums durch nordamerikanische Kunden. Die Zahlen erreichen jedoch noch nicht die von 2024. Außerdem seien die Besucherzahlen dieser Nationalitäten weiterhin vergleichsweise niedrig.

Das sind die Ursachen

Als Ursache für die niedrigeren Ausgaben deutscher Urlauber wird vor allem die wirtschaftliche Lage in Deutschland genannt. So habe die deutsche Wirtschaft eine längere Phase der Stagnation erlebt, erhole sich nur langsam. Verstärkt werde dies durch die Unsicherheit infolge des Iran-Krieges.

Auch die stark gestiegenen Preise von Hotels und Fluggesellschaften spielen wohl eine Rolle. Dadurch sei das Budget der Urlauber für Ausgaben in Geschäften, Bars und Restaurants deutlich geschrumpft.