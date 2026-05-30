Nach angekündigter Schließung: Dino-Golf-Betreiber kämpfen um einen letzten Sommer an der Playa de Palma

Der Betreiber der Minigolfanlage Dino Golf an der Playa de Palma hat beim Rathaus von Palma beantragt, die Anlage in diesem Sommer weiter öffnen zu dürfen. Die Schließung solle erst erfolgen, wenn die Arbeiten für den geplanten großen Stadtpark auf dem Gelände tatsächlich beginnen. Nach den bisherigen Plänen der Stadt ist der Baustart für Ende dieses Jahres vorgesehen.

Die Betreiberfirma Amrum Beach Club S.L., Inhaberin der Konzession, verweist darauf, dass sie die Saison auf Grundlage von Genehmigungen und Verwaltungsakten des Rathauses begonnen habe. In einer Mitteilung erklärte das Unternehmen, die Stadt habe 2025 die Konzessionsgebühr für das Geschäftsjahr 2026 verlängert und zudem eine Genehmigung zur Nutzung des öffentlichen Raums bis Oktober dieses Jahres ausgestellt.

Außerdem gibt die Firma an, über ein Zertifikat zur Einhaltung der Lärmschutzvorschriften zu verfügen. Dieses belege anhand von Schallmessungen, dass die Anlage die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte einhalte.Man habe darüber hinaus in die Instandsetzung der Anlage investiert, Personal eingestellt und zu Saisonbeginn Wartungsverträge abgeschlossen. Eine sofortige Schließung würde daher nicht nur der Konzessionärin wirtschaftlich schaden, sondern auch den Beschäftigten und Zulieferern, warnt die Firma.

Aufhebung der Konzession

Der Stadtrat von Palma hatte am vergangenen Mittwoch (27.5.) das Verfahren zur Aufhebung der Verwaltungskonzession von Dino Golf eingeleitet. Damit könnte die Anlage in den kommenden Wochen schließen müssen. Amrum Beach Club erklärt, das Verfahren zu respektieren und das öffentliche Interesse an der Umwandlung des Areals in einen großen Park zu teilen. Zugleich betont das Unternehmen, dass die angekündigte Ausschreibung der Bauarbeiten nicht automatisch einen sofortigen Baustart bedeute. Eine vorgezogene Schließung noch in diesem Sommer würde deshalb konkrete wirtschaftliche Schäden verursachen.

Auf dem Gelände des Dino Golf soll bald eine große Grünfläche entstehen. / Rathaus Palma

Das Rathaus hat bereits den Basisentwurf für einen rund 35.000 Quadratmeter großen Grünbereich auf dem bisherigen Dino-Golf-Gelände genehmigt. Die bestehenden Anlagen sollen entfernt und das Grundstück in einen öffentlichen Park umgewandelt werden, der mit dem Parc del Llaüt verbunden wird.

Die Betreiberfirma hebt zudem hervor, dass Dino Golf seit mehr als 20 Jahren Teil der Playa de Palma sei. Nach eigener Darstellung habe es sich stets um ein familienfreundliches Freizeitangebot gehandelt, ohne Beschwerden aus der Nachbarschaft.

Anzeige erst nach Medienberichten

In ihrer Mitteilung geht die Konzessionärin auch auf eine Strafanzeige gegen einen städtischen Techniker wegen Lärms im Amrum Beach Club ein, der Teil des Komplexes ist. Dem Unternehmen zufolge fällt auf, dass diese Anzeige erst nach Medienberichten über das Auslaufen der Konzession von Dino Golf eingereicht worden sei.

Bereits im April hatte die zuständige Abteilung der Stadt die Schließung des Lokals angeordnet, nachdem überhöhte Lärmwerte festgestellt worden waren. In dem Bericht hieß es, Beamte hätten zwei Lautsprecher vorgefunden, die nicht wie vorgeschrieben an einen Schallbegrenzer angeschlossen gewesen seien.

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