Rabatt-Rebellion in Palma: Kleine Händler stellen sich gegen große Ketten

Erneuter Streit um den Sommerschlussverkauf auf Mallorca: Ein Teil des Handels im Zentrum von Palma will die sogenannten Rebajas erst am 6. Juli starten. Große Marken und Franchise-Ketten wollen dagegen bereits am 25. oder 26. Juni mit Preisnachlässen beginnen.

Damit bricht der Großhandel erneut mit der Tradition, nach der die Sommerrabatte am 1. Juli starten. Unternehmen wie El Corte Inglés oder Inditex planen, den Sommerschlussverkauf in ihren Filialen am 25 und 26. Juni zu beginnen, also noch nicht einmal eine Woche nach dem offiziellen Sommeranfang am 21. Juni. Einige Franchise-Ketten könnten sogar bereits um den 19. oder 20. Juni Rabatte einräumen.

Die großen Ketten verweisen darauf, dass die Kampagne spanienweit läuft. In einem Markt, in dem Kunden online einkaufen, ergebe es keinen Sinn, Rabatte im ganzen Land anzubieten, aber die Balearen auszunehmen. Im Sommer 2025 hatten sich die kleinen Händler noch dem Druck der großen Ketten gebeugt und ebenfalls am letzten Juni-Wochenende mit dem Schlussverkauf begonnen.

Wer auf Mallorca günstig Sommermode kaufen möchte, kann sich bald wieder über zahlreiche „rebajas“-Schilder freuen. / FOTO: MANU MIELNIEZUK

Kleine Händler proben den Aufstand

Eine Gruppe einheimischer Unternehmer mit Geschäften im Zentrum von Palma will sich dem frühen Start widersetzen. Die Händler planen, erst ab dem 6. Juli Rabatte zu geben. Damit würden sie etwa zehn Tage später beginnen als die großen Anbieter.

Zu der Gruppe gehören vor allem Modegeschäfte, die auf männliche Kunden spezialisiert sind. Weitere Läden sollen sich anschließen. Pedro Mesquida, Präsident des Händlerverbands in der Einkaufsstraße Carrer Jaume II und einer der Initiatoren, kritisiert den frühen Start. Es ergebe keinen Sinn, Rabatte zu gewähren, wenn der Sommer gerade erst begonnen habe und die Nachfrage wegen der vielen Besucher steige.

Nach Ansicht Mesquidas schadet der frühe Schlussverkauf einer Branche, die nicht so stark vom Konsumboom nach der Pandemie profitiert habe wie Gastronomie oder Hotellerie. Die Gruppe will deshalb auch am 7. Januar - und damit nach den Feiertagen - als Starttermin für den Winterschlussverkauf festhalten.

Sommergeschäft ist auf Mallorca entscheidend

Die Händler wollen möglichst lange ihre normalen Gewinnmargen halten. Übliche Rabatte auf Saisonware betragen zehn bis 20 Prozent. Der größte Teil der Verkäufe entfällt auf Juli und August.

Urlauber im Zentrum von Palma. / DM

Große Firmen sehen den Plan der Händler im Zentrum Palmas skeptisch. Sie verweisen darauf, dass die ersten zwei Wochen der Rabattkampagne besonders umsatzstark seien. Genau diesen Zeitraum würden die kleineren Geschäfte den großen Anbietern überlassen, wenn sie erst am 6. Juli starten.

Der Streit ist für Mallorca besonders relevant. Anders als in vielen spanischen Provinzen ist auf den Balearen nicht Weihnachten die wichtigste Saison für den Handel. Wegen der vielen Touristen sind die Sommerverkäufe für zahlreiche Geschäfte entscheidend. Ähnliches gilt für Málaga und Alicante.

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