Massentourismus auf Mallorca: Initiative „Menys Turisme, Més Vida“ ruft zur ersten Demonstration 2026 auf

Die Initiative „Menys Turisme, Més Vida“ hat für den 26. Juli erneut zu einer Demonstration gegen die Auswirkungen des Massentourismus aufgerufen. Die Kundgebung soll um 19 Uhr auf der Plaça d’Espanya unter dem Motto „Mallorca al límit!“ beginnen.

Bereits an diesem Sonntag (7.6.), will die Organisation auf den Treppen der Kathedrale La Seu die Demonstrationen sowie verschiedene Initiativen bekanntgeben, die für diesen Sommer geplant sind, um gegen die Überfüllung und gegen das derzeitige Wirtschafts- und Tourismusmodell der Balearen zu protestieren.

Bilder von der Demonstration gegen die Wohnungsnot im Zentrum von Palma im Juli 2025. / Alexa Bosse

Bereits im Sommer 2025 hatten die Aktivisten zu zwei Demonstrationen in Palma aufgerufen, zur ersten waren mehrere zehntausend Menschen gekommen.

Neue Flugsteige in der Kritik

Zugleich hat „Menys Turisme, Més Vida“ öffentlich die Einrichtung von sechs neuen Flugsteigen im Modul D des Flughafens von Palma kritisiert. Diese Erweiterung sei im Zuge der laufenden Bauarbeiten in Son Sant Joan erfolgt, erklärte die Plattform in einer auf X veröffentlichten Mitteilung.

„Obwohl die spanische Regierung und Aena eine Erweiterung des Flughafens Palma abstreiten, sind nach monatelangen Arbeiten im Modul D sechs neue Flugsteige entstanden, mit denen Kapazität und Flugverkehr ausgeweitet werden können“, heißt es dort.

Der Flughafen ist seit Längerem eine Baustelle. / Miguel Vicens

Bis zu zwei Millionen Passagiere zusätzlich?

Die Aktivisten veröffentlichten zwei Fotos der Anzeigetafeln für die Gates – eines vor und eines nach den Bauarbeiten. Auf dem ersten reicht die Nummerierung nur bis D99, auf dem zweiten bis D105.

Nach Berechnungen der Initiative könnte Son Sant Joan durch die geplanten Erweiterungen künftig rund zwei Millionen zusätzliche Passagiere pro Jahr abfertigen.

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