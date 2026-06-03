Massentourismus auf Mallorca: Initiative „Menys Turisme, Més Vida“ ruft zur ersten Demonstration 2026 auf
Die Kundgebung findet am 26. Juli statt und beginnt auf der Plaça d’Espanya im Zentrum von Palma
Die Initiative „Menys Turisme, Més Vida“ hat für den 26. Juli erneut zu einer Demonstration gegen die Auswirkungen des Massentourismus aufgerufen. Die Kundgebung soll um 19 Uhr auf der Plaça d’Espanya unter dem Motto „Mallorca al límit!“ beginnen.
Bereits an diesem Sonntag (7.6.), will die Organisation auf den Treppen der Kathedrale La Seu die Demonstrationen sowie verschiedene Initiativen bekanntgeben, die für diesen Sommer geplant sind, um gegen die Überfüllung und gegen das derzeitige Wirtschafts- und Tourismusmodell der Balearen zu protestieren.
Bereits im Sommer 2025 hatten die Aktivisten zu zwei Demonstrationen in Palma aufgerufen, zur ersten waren mehrere zehntausend Menschen gekommen.
Neue Flugsteige in der Kritik
Zugleich hat „Menys Turisme, Més Vida“ öffentlich die Einrichtung von sechs neuen Flugsteigen im Modul D des Flughafens von Palma kritisiert. Diese Erweiterung sei im Zuge der laufenden Bauarbeiten in Son Sant Joan erfolgt, erklärte die Plattform in einer auf X veröffentlichten Mitteilung.
„Obwohl die spanische Regierung und Aena eine Erweiterung des Flughafens Palma abstreiten, sind nach monatelangen Arbeiten im Modul D sechs neue Flugsteige entstanden, mit denen Kapazität und Flugverkehr ausgeweitet werden können“, heißt es dort.
Bis zu zwei Millionen Passagiere zusätzlich?
Die Aktivisten veröffentlichten zwei Fotos der Anzeigetafeln für die Gates – eines vor und eines nach den Bauarbeiten. Auf dem ersten reicht die Nummerierung nur bis D99, auf dem zweiten bis D105.
Nach Berechnungen der Initiative könnte Son Sant Joan durch die geplanten Erweiterungen künftig rund zwei Millionen zusätzliche Passagiere pro Jahr abfertigen.
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