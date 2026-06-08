Lust auf einen Job mit Premium-Aussicht? Restaurant am Leuchtturm von Formentor sucht neuen Betreiber

Die Konzession für das Restaurant und das Café am Leuchtturm von Formentor auf Mallorca wird neu vergeben. Der Verwaltungsrat der balearischen Hafenbehörde APB hat die Unterlagen für die öffentliche Ausschreibung genehmigt. Es geht um mehrere Flächen rund um Mallorcas bekanntestem Leuchtturm, die weiter als Gastronomie-Gewerbe genutzt werden sollen.

Die Anlagen befinden sich sowohl im Hauptgebäude sowie in Nebengebäuden. Der künftige Betreiber kann den Standort für maximal zehn Jahre übernehmen.

Seit 1995 geöffnet

Das Café am Leuchtturm von Formentor ist seit 1995 für Besucher geöffnet. Der Aussichtspunkt gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen Mallorcas. Wegen des großen Andrangs gilt in den Sommermonaten eine Zufahrtsbeschränkung. Die besondere Lage inmitten einer landschaftlich und ökologisch sensiblen Umgebung macht den Ort zu einem der markantesten Punkte der Halbinsel Formentor.

Mit der Ausschreibung will die APB sicherstellen, dass der Gastronomiebetrieb am Leuchtturm fortgeführt wird. In den vergangenen Jahren lief der Betrieb über eine befristete Genehmigung, die 2022 von der Hafenbehörde erteilt worden war. Mit der neuen Ausschreibung soll nun eine längerfristige Konzession vergeben werden, die dem Betrieb mehr Stabilität gibt.