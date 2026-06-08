Neue Lizenzen zur Ferienvermietung auf Mallorca: Inselrat verlost die Reihenfolge der Antragsbearbeitung

Der Inselrat von Mallorca hat am Montag (8.6.) die Reihenfolge für die Bearbeitung der Anträge auf Lizenzen in der Ferienvermietung ausgelost. Insgesamt stehen in der entsprechenden Ausschreibung 1.069 Vermietungsplätze zur Verfügung. Gezogen wurde die Nummer 621. Ab dieser Nummer werden die eingegangenen Anträge nun der Reihe nach bearbeitet. Die Bewerber werden in den kommenden Tagen informiert.

Die Ausschreibung war im März vom Konsortium für die touristische Bettenbörse CBAT genehmigt worden. An der Auslosung nahmen 721 zugelassene Anträge teil. Sie fand im Plenarsaal des Consell de Mallorca statt, war öffentlich zugänglich und wurde zudem live über den YouTube-Kanal des Inselrats übertragen. Durchgeführt wurde die Ziehung vom Generalsekretär Antoni Benlloch in seiner Eigenschaft als öffentlicher Urkundsbeamter.

"Keine neuen Touristenplätze"

Tourismusdezernent Guillem Ginard betonte, es handele sich bei der Ausschreibung nicht um eine Ausweitung des touristischen Angebots. „Die Obergrenze für touristische Unterkünfte auf Mallorca wird nicht erhöht“, erklärte Ginard. Vielmehr gehe es darum, einen in den geltenden Vorschriften vorgesehenen temporären Pool zu verwalten. Dabei würden Plätze wieder in Umlauf gebracht, die bereits Teil des Systems seien.

Nach Angaben des Inselrats besteht der temporäre Pool ausschließlich aus Plätzen, die durch Abmeldungen in früheren Ausschreibungen oder in den vergangenen Monaten frei geworden sind. Ginard bezeichnete das Verfahren als Beitrag zu mehr Ordnung und Rechtssicherheit. Es begünstige legale Angebote gegenüber illegaler Tätigkeit und gebe Bürgern eine Chance, die ihre Tätigkeit regelkonform ausüben wollten.

Warteliste ist sechs Monate gültig

Die Ausschreibung enthält außerdem eine Warteliste mit einer Gültigkeit von sechs Monaten. Über diese sollen weitere Plätze vergeben werden können, falls in diesem Zeitraum neue Abmeldungen hinzukommen.

Es ist das erste Mal, dass der Inselrat die Reihenfolge der Bearbeitung der Anträge verlost. Im vergangenen Jahr waren Versuche, die Lizenzvergabe zu organisieren, an technischen Problemen gescheitert. Darum hatte sich die Inselverwaltung jetzt für das System der Verlosung entschieden.

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