Mallorca, halt den Cortado fest: Etihad macht sich in Palmas Innenstadt mit Luxus und Mango-Schaum breit

Wenig diskreter Auftritt: Die Anwohner im Zentrum von Palma sind am Donnerstag (11.6.) von einem Etihad-Stand auf der Plaça de la Porta Pintada überrascht worden – zwischen dem Carrer de Sant Miquel und der Plaça d’Espanya. Die Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten feiert damit ihre neue Verbindung nach Mallorca: Am Freitag (12.6.) landet erstmals ein Direktflug aus Abu Dhabi auf der Insel.

Der Stand, an dem Arbeiter noch letzte Hand anlegen, befindet sich an einem der zentralsten Punkte der Stadt, wo täglich Tausende Menschen unterwegs sind. Normalerweise stehen dort je nach Jahreszeit unterschiedliche Verkaufsstände, etwa für Maronen oder für Süßwaren während der Weihnachtszeit oder für die Feierlichkeiten zu Sant Sebastià. Das nun angekündigte Kaffeeangebot ist vorerst auf Englisch ausgeschrieben – von Klassikern bis zu ausgefalleneren Kreationen und speziellen Etihad-Angeboten wie der „Golden Mango Cloud“.

Erster Direktflug aus Abu Dhabi

Mit der neuen Route entsteht erstmals eine direkte Flugverbindung zwischen Mallorca und Abu Dhabi. Der erste Flug, der EY115, ist am Freitag um 7.58 Uhr überpünktlich in Palma gelandet. Gegen 10.30 Uhr sollte der EY116 von Palma in Richtung Abu Dhabi starten, wo die Landung für 19 Uhr vorgesehen ist.

Seit Wochen wirbt Etihad mit großformatigen Plakaten auf Mallorca für die neue Direktverbindung. Der Slogan der Kampagne ist unmissverständlich: „Mallorca, der Luxus landet am 12. Juni.“

Präsentation der Verbindung auf der Fitur

„Ich glaube, es geht weniger darum, neue Routen zu eröffnen, sondern vielmehr darum, diese hier auszubauen. Wir beginnen mit drei Flügen pro Woche und streben natürlich an, in den kommenden Monaten eine tägliche Verbindung nach Mallorca einzuführen“, sagte Tiago Phillimore, Vertreter der Fluggesellschaft, auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid im Januar 2026 nach einem Treffen mit Vertretern des Inselrats von Mallorca.

Phillimore hob zudem „die große Chance“ hervor, die diese neue Verbindung zwischen den Balearen und den Vereinigten Arabischen Emiraten biete. Sie sei auch eine große Gelegenheit für die Menschen auf Mallorca, die Reiseziele im Mittleren Osten kennenzulernen.

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